MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi! İşte korkutan kazanın ilk görüntüleri

Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi! İşte korkutan kazanın ilk görüntüleri

08.11.2023 08:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile birlikteliğiyle gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil son olarak genç sevgilisinin para hırsı yüzünden ayrıldıklarını açıklamıştı. Ev ve araba isteklerine yetişmediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil sevgilisine hediye ettiği 180 bin TL'lik yüzüğü de geri alamadığını söylemişti. Önceki gece Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yiyen ünlü şovmen evine dönerken trafik kazası geçirdi.

Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi! İşte korkutan kazanın ilk görüntüleri

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi. Önceki gece Serdar Ortaç ve arkadaşlarıyla Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yiyen ünlü şovmen evine dönerken büyük bir kaza atlattı.

1

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Ünlü şovmenin arabasının ise ağır hasar aldığı belirtildi.

2

GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Öte yandan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün Serdar Ortaç ile canlı yayında sohbet etmişti. Erbil, Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda ağlamaya başlamasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

GÜLSEREN

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlenmeyi planlayan Erbil geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayında aşkını şu sözlerle duyurmuştu, "Onu herkes çok seviyor, köpeğim bile çok seviyor. Enerjisi ve doğal olması beni çok etkiledi."

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklara özel ürettikleri macunun üretim tesisi pes dedirtti!Çocuklara özel ürettikleri macunun üretim tesisi pes dedirtti!
Sıla Doğu'nun cep telefonundan çıktı, Engin Polat her şeyi anlattı! Sıla Doğu'nun cep telefonundan çıktı, Engin Polat her şeyi anlattı!
Kim Milyoner Olmak İster'de 2. soruda elenen kadın herkesi şaşırttı!Kim Milyoner Olmak İster'de 2. soruda elenen kadın herkesi şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil sevgilisi ali erbil

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.