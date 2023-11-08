Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi! İşte korkutan kazanın ilk görüntüleri

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi. Önceki gece Serdar Ortaç ve arkadaşlarıyla Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yiyen ünlü şovmen evine dönerken büyük bir kaza atlattı.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Ünlü şovmenin arabasının ise ağır hasar aldığı belirtildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Öte yandan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün Serdar Ortaç ile canlı yayında sohbet etmişti. Erbil, Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda ağlamaya başlamasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlenmeyi planlayan Erbil geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayında aşkını şu sözlerle duyurmuştu, "Onu herkes çok seviyor, köpeğim bile çok seviyor. Enerjisi ve doğal olması beni çok etkiledi."







