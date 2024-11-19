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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'tan sonra sıra onlara geldi! Yasa dışı bahis soruşturmasında Survivor Yasin Obuz dahil 7 fenomene yakalama kararı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.11.2024 15:57
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasına karar verilmişti. MasterChef ve Survivor yarışmaları ile tanınan Yasin Obuz hakkında da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yakalama kararı çıktı. Obuz dışında birçok fenomen de listede yer alıyor.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'tan sonra sıra onlara geldi! Yasa dışı bahis soruşturmasında Survivor Yasin Obuz dahil 7 fenomene yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma hızla devam ediyor. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, Survivor ve MasterChef gibi yarışmalarla ün kazanan Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi olan Yasin Obuz'un hesaplarını inceleme altına alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

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YASA DIŞI SİTELERE YÖNLENDİRDİ

Soruşturma kapsamında Yasin Obuz'un Instagram'da kendi adına oluşturulan hesaptan 3 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesini paylaşarak kumarı özendirici ve teşvik edici içeriklerde bulunduğu öğrenildi. Söz konusu paylaşımlar sonrası savcılık Yasin Obuz'un gözaltına alınmasına karar verdi.

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YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Adresine gidilen ancak adresinde bulunmayan Yasin Obuz'un, yapılan incelemelerde 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı ortaya çıktı. Savcılık Yasin Obuz hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini talep etti.

7 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Yasin Obuz'un yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Mesut Can Eray

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Kerem Gülsoy

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Cenk Pekkan

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Anahtar Kelimeler:
Yasin Obuz yasa dışı bahis cezası
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