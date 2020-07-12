Mehmet Altıparmak'tan Süper Lig "hat-trick"i

TFF 1. Lig'in 33. haftasında, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup edip puanını 63'e çıkaran Altıparmak yönetimindeki Hatayspor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükseldi.
Önceki sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, geçen sezon da Gaziantep FK'yi Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak, bu sezon da Hatayspor'u mutlu sona ulaştırdı.
Ligin 23. haftasında bordo-beyazlı ekibin başına geçen Altıparmak, TFF 1. Lig'de üst üste 3 farklı takımı bir üst lige çıkararak önemli bir başarıya imza attı.
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