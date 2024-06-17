Mehmet Aslantuğ'dan tek celsede boşanmıştı! Arzum Onan gönlünü iş insanına kaptırdı

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl mayıs ayında tek celsede sonlandırmıştı. Mehmet Aslantuğ "Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Sahiplendiğimi, üzerine titrediğimi zannettiğim belki de o titremede bunalttığımı görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanına saygı duymak zorundaydım" demişti.

Boşanma sonrası gözlerden uzak kalmaya çalışan Arzum Onan iddialara göre yeni aşka yelken açtı.

Yaklaşık bir yıl önce boşanan Arzum Onan iddiaya göre, iki ay önce kalbinin kapılarını araladı ve Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanıyla aşk yaşamaya başladı.

"ARZUM ONAN'A ÇOK İYİ GELDİ"

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt yazısında Arzum Onan'ın sevgilisinin kim olduğuna dair önemli bir iddiayı şu sözlerle dile getirdi:

"İki ay önce Arzum Onan'ın kalbini çalmayı başaran kişi Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı. Arzum Onan'a çok iyi geldiği söylenen Türk iş insanının ismi: Orkan Özkan. Arzum Onan gibi başından bir evlilik geçen Orkan Özkan'ın iki kızı var."







