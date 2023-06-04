MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Aslantuğ ile boşandıktan sonra İstanbul'dan gitti! Arzum Onan'ın doğayla iç içe pozları

Mehmet Aslantuğ ile boşandıktan sonra İstanbul'dan gitti! Arzum Onan'ın doğayla iç içe pozları

04.06.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Arzum Onan boşanma davasına eski eşiyle el ele gelince gündem olmuştu. Uzun süredir birlikte yaşamayan çiftten Arzum Onan boşandıktan sonra soluğu Foça'da aldı. Oyuncunun doğa ile iç içe pozlarına beğeni yağdı.

Mehmet Aslantuğ ile boşandıktan sonra İstanbul'dan gitti! Arzum Onan'ın doğayla iç içe pozları

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Boşanma davasına el ele gelen ikili sosyal medyada da gündem oldu.

"Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok" diyen Arzum Onan boşanmanın ardından İstanbul'u hemen terk etti.

1

Soluğu Foça'da doğa ile iç içe bir ortamda alan güzel oyuncu pozlarıyla dikkat çekti.

2

"Belirsizlik herkesi korkutur ama yalnız kalmakla ilgili bir korku yaşamıyorum" diyen Arzum Onan'ın doğayla iç içe pozlarına beğeni yağdı.

3

Onan'a "Doğa iyileştirir", "Harika görünüyorsunuz" yorumları yağdı.

Gülşen ile tatil pozu olay oldu! "Gülşen'in suratına ne olmuş?" Gülşen ile tatil pozu olay oldu! "Gülşen'in suratına ne olmuş?"

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın Ayşecik'iydi! Son halini görenler tanıyamıyorYeşilçam'ın Ayşecik'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
Ev sahibiyle davalık olmuştu! Ünlü oyuncuya büyük şokEv sahibiyle davalık olmuştu! Ünlü oyuncuya büyük şok
Transparan giyip dekolteli pozlarıyla büyüledi! Beğeni yağdı Transparan giyip dekolteli pozlarıyla büyüledi! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ

En Çok Okunan Haberler

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!

MİT'in başına İbrahim Kalın mı geçiyor?

MİT'in başına İbrahim Kalın mı geçiyor?

''Benden bu kadar'' dedi ve takımdan ayrılıyor!

''Benden bu kadar'' dedi ve takımdan ayrılıyor!

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

Yeni asgari ücret için kuvvetli ihtimal! O 2 rakam hesaba katıldığında...

Yeni asgari ücret için kuvvetli ihtimal! O 2 rakam hesaba katıldığında...

İlginizi Çekebilir

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.