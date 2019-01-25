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Mehmet Aslantuğ Kardeş Çocukları'nda hangi rolde oynuyor? İşte Kardeş Çocukları konusu ve fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 25.01.2019 21:38 | Son Güncelleme

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı Kardeş Çocukları 27 Ocak Pazar günü Star TV ekranlarından izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrol oyuncusu Mehmet Aslantuğ, Kardeş Çocukları'ndaki yeni rolünü anlattı.

Mehmet Aslantuğ Kardeş Çocukları'nda hangi rolde oynuyor? İşte Kardeş Çocukları konusu ve fragmanı

Star TV'nin yeni dizisi Kardeş Çocukları'ndan başrol oynayacak olan Mehmet Aslantuğ, hayat vereceği Yıldırım karaekteri için, "Yıllar sonra Türkiye'ye dönüyor ve kendi yaşam öyküsüyle ilgili büyük sürprizler, hüzünler, coşkular ve travmalarla yüzleşiyor" diyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 1. BÖLÜM FRAGMANI

Sarsıcı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok konuşulacak olan dizide ünlü kalp cerrahı Yıldırım Saner'e hayat veren usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, rolünü ve dizinin şifrelerini ilk kez açıkladı.

Çok iyi bir oyuncu kadrosunun bir araya geldiğini belirten Aslantuğ, Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu gibi güçlü kadın oyuncularının yanı sıra başarılı genç oyuncularının dizide bir araya geldiğini belirtiyor. Aslantuğ, "Gold Film’le, Hanımın Çiftliği’nde yıllar önce birlikte çalışmıştık. Yönetmen Faruk Teber, Türkiye'de yönetmen olarak atmosfer kurma konusunda özel bir kaç insandan biridir" sözleriyle izleyenleri güçlü bir hikayenin beklediğinin müjdesini verdi.

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"HÜZÜNLER, COŞKULAR VE TRAVMALARLA YÜZLEŞİYOR"

Tıp dünyasının aktivist yanıyla dikkat çeken ünlü profesörü Yıldırım Saner'in gençlik yıllarında tanıdığı Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay'la (Nur Fettahoğlu) yeniden bir araya gelmesiyle dizide izleyiciyi şoke edecek sırlar ortaya çıkacak. Mehmet Aslantuğ, ön hazırlık çalışmalarına aylar öncesinden çalışmaya başladığı karakteri şöyle anlatıyor; "Yıldırım Saner hipokrat yeminine layıkıyla bağlı bir adam. 10 küsur yıl Afrika’da, Asya’da, Balkanlar’da sadece hekim olarak şifa dağıtmak için dolaşmış bir doktor Yıldırım. Yıllar sonra Türkiye'ye dönüyor ve kendi yaşam öyküsüyle ilgili büyük sürprizler, hüzünler, coşkular ve travmalarla yüzleşiyor" diyor.

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