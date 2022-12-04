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Mehmet Aslantuğ TRT’nin iddialı dizisiyle el sıkıştı!

04.12.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT'nin Gold Film imzalı Yürek Çıkmazı dizisi sezonun en bomba transferini gerçekleştirdi. Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan Mehmet Aslantuğ TRT’nin iddialı dizisiyle el sıkıştı.

Mehmet Aslantuğ TRT’nin iddialı dizisiyle el sıkıştı!

Sıcak Saatler, Bir İstanbul Masalı dizilerinde canlandırdığı karakterler tanınan Mehmet Aslantuğ, son olarak Masumiyet dizisinde rol aldı. Aslantuğ şimdi ise ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

TRT 1’in her salı akşamı ekrana gelen, duygu yüklü hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi etkileyen dizisi Yürek Çıkmazı’nın kadrosu genişliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta oyuncu Mehmet Aslantuğ’un sürpriz bir karakter ile dahil olduğu dizi, aile içi şiddetin gölgesinde yaşanan büyük bir dramı anlatıyor.

Ekran Alıntısı

YÜREK ÇIKMAZ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta’nın paylaştığı projede Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelekli’nin oturduğu dizinin senaryosunu ise Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor.

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