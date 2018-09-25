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Mehmet Aurelio Çorum Belediyespor ile anlaştı

FUTBOL HABERLERİ  | 25.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

Çorum Belediyespor, Fahrettin Sayhan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Milli Takım, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mehmet Aurelio'yu getirdi.

Mehmet Aurelio Çorum Belediyespor ile anlaştı

Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonunda Mehmet Aurelio ile kesin anlaşma sağlandı. TFF 3. Lig ekibinde yeni teknik adamın bugün resmi imzayı atarak takımın başında antrenmana çıkması bekleniyor.

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