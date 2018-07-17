Mehmet Batdal Bursaspor yolunda

Yeşil-beyazlı takım, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Mehmet Batdal’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Devre arasında Osmanlı’ya kiralanan 1.95’lik santrforun menajeri ile ilk görüşme olumlu geçti.

Öte yandan Yeşil-Beyazlılar’ın Dynamo Kiev’in 1.85’lik golcüsü Dieumerci Mbokani’yi kadroya katmak için tüm şartlarını zorladığı belirtildi. Samet Aybaba’nın ekibi 2 oyuncuyu da kadrosuna katarsa forvet transferini kapatmış olacak. (FANATİK)

