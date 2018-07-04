Mehmet Batdal, Trabzonspor yönetimini bekliyor

Dame N’Doye’nin takımdan ayrılması sonrasında forvet arayışlarına başlayan Trabzonspor, ilk tercih olarak Galatasaray’da forma şansı bulmakta zorlanan Eren Derdiyok’u belirlemişti. 30 yaşındaki futbolcu için bir yıllık kiralama teklifi yapan Bordo- Mavili yönetim, Aslan’dan gelecek yanıtı bekliyor.

Bu süreçte Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Batdal’la da dirsek temasına devam eden Trabzonspor, tecrübeli oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Süper Lig’den birçok teklif alan Mehmet’i, Galatasaray’dan gelebilecek olumsuz yanıt için bekleyen Fırtına, 32 yaşındaki oyuncuya en geç cuma günü geri dönüş yapacak.

Karadeniz ekibi, Eren transferini gerçekleştiremezse, Mehmet ile sözleşme imzalayacak. (FANATİK)

