Mehmet Büyükekşi'den hakem açıklaması! ''MHK'da yeni bir yapılanma süreci başlatıyoruz''

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları...

HAKEM ATAMALARI KONUSUNDA YENİ GELİŞME

Mehmet Büyükekşi: "Hakem atamaları konusunda stratejik bir plan konusunda, devrim niteliğinde bir adım atacağız. Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan, kulüplerimizin de sürecin parçası olduğu, MHK'da yeni bir yapılanma süreci başlatıyoruz. Kulüplerimizle iş birliği içerisinde olarak, onların karar verme mekanizmasına dahil olmasını istiyoruz."

"YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ"

Mehmet Büyükekşi: "Yakın zamanda hayata geçireceğimiz yarı otomatik ofsayt sistemi ile hem teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz hem de maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru şekilde verilmesini sağlayacağız."

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Mehmet Büyükekşi: "Hakemlerin performansını hassasiyet ve titizlikle takip ediyoruz. Devre arasında MHK tarafından hakem klasmanları belirlenirken, tüm bu performansları dikkate alacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın."

"DEDİKODULARLA DEĞİL, KANITLARA GÖRE KONUŞMAMIZ GEREKİYOR"

Mehmet Büyükekşi: Dedikodularla değil, kanıtlara göre konuşmamız gerekiyor. Bu ailenin fertleri olarak, güçlerimizi birleştirmeli ve birlikte hareket etmeliyiz.

"MİLLİ TAKIMIMIZ BAŞARILI SONUÇLAR ALDI VE EURO2024'E GİTMEYİ GARANTİLEDİ"

Mehmet Büyükekşi: "Milli Takımımız başarılı sonuçlar aldı ve EURO2024'e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa gruptan lider çıkabiliriz. FIFA dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek, 38. sırada çıktık. Son dönemdeki en iyi derecemiz. Ekim ayında en çok puan toplayan ülke Türkiye oldu. Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldik, hedef A Ligi'ne yükselmek. Ayrıca Dünya Kupası hasretimize son vermek istiyoruz. Vincenzo Montella'nın da son iki maçta büyük bir rolü oldu. Şu anda Madrid'de Arda Güler ve Çağlar Söyüncü ile görüşecek. Maçlarını takip edecek. Teknik direktörümüzün, oyuncularımızla bu derece yakın ve samimi olmasından memnuniyet duyuyoruz. Biliyorsunuz Montella, İstanbul'da ikamet edecek."

"KADIN MİLLİ TAKIM İÇİN GÖSTERDİĞİMİZ ÇABANIN SONUÇLARINI ALIYORUZ"

Mehmet Büyükekşi: "Kadın Milli Takım için gösterdiğimiz çabanın sonuçlarını alıyoruz. C Ligi'nde oynadıkları 4 maçı kazandılar. Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantilediler. Bu başarı, UEFA'da haber oldu. Elazığ'da başlayan seyirci rekoru, Çorum'da yeniden kırıldı. Türkiye, 2008'den bu yana Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği için büyük çaba harcandı. EURO2032 için ev sahipliği aldık, bu da bize nasip oldu. Tarihimizde ilk kez böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Bunu 100. yılında başarmak ayrı bir moral kaynağı oldu."

[RMV-10]



