SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Mehmet Büyükekşi'den hakem açıklaması! ''MHK'da yeni bir yapılanma süreci başlatıyoruz''

Mehmet Büyükekşi'den hakem açıklaması! ''MHK'da yeni bir yapılanma süreci başlatıyoruz''

07.11.2023 12:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi, "Futbol kamuoyunda son günlerde ortaya atılan iddialarla ilgili cevaplarımızı 2 gün sonra yazılı olarak paylaşacağız. Kulüplerimiz ile iş birliği içerisinde olarak, kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Hakem atamaları, klasman kararları ve hakem performanslarında tartışmalar bitecek" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları...

HAKEM ATAMALARI KONUSUNDA YENİ GELİŞME

Screenshot_1

Mehmet Büyükekşi: "Hakem atamaları konusunda stratejik bir plan konusunda, devrim niteliğinde bir adım atacağız. Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan, kulüplerimizin de sürecin parçası olduğu, MHK'da yeni bir yapılanma süreci başlatıyoruz. Kulüplerimizle iş birliği içerisinde olarak, onların karar verme mekanizmasına dahil olmasını istiyoruz."

"YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ"

Screenshot_2

Mehmet Büyükekşi: "Yakın zamanda hayata geçireceğimiz yarı otomatik ofsayt sistemi ile hem teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz hem de maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru şekilde verilmesini sağlayacağız."

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Screenshot_2

Mehmet Büyükekşi: "Hakemlerin performansını hassasiyet ve titizlikle takip ediyoruz. Devre arasında MHK tarafından hakem klasmanları belirlenirken, tüm bu performansları dikkate alacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın."

"DEDİKODULARLA DEĞİL, KANITLARA GÖRE KONUŞMAMIZ GEREKİYOR"

Screenshot_3

Mehmet Büyükekşi: Dedikodularla değil, kanıtlara göre konuşmamız gerekiyor. Bu ailenin fertleri olarak, güçlerimizi birleştirmeli ve birlikte hareket etmeliyiz.

"MİLLİ TAKIMIMIZ BAŞARILI SONUÇLAR ALDI VE EURO2024'E GİTMEYİ GARANTİLEDİ"

-QEVaiJe6UGq1fhrM4lK-g

Mehmet Büyükekşi: "Milli Takımımız başarılı sonuçlar aldı ve EURO2024'e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa gruptan lider çıkabiliriz. FIFA dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek, 38. sırada çıktık. Son dönemdeki en iyi derecemiz. Ekim ayında en çok puan toplayan ülke Türkiye oldu. Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldik, hedef A Ligi'ne yükselmek. Ayrıca Dünya Kupası hasretimize son vermek istiyoruz. Vincenzo Montella'nın da son iki maçta büyük bir rolü oldu. Şu anda Madrid'de Arda Güler ve Çağlar Söyüncü ile görüşecek. Maçlarını takip edecek. Teknik direktörümüzün, oyuncularımızla bu derece yakın ve samimi olmasından memnuniyet duyuyoruz. Biliyorsunuz Montella, İstanbul'da ikamet edecek."

"KADIN MİLLİ TAKIM İÇİN GÖSTERDİĞİMİZ ÇABANIN SONUÇLARINI ALIYORUZ"

Screenshot_1

Mehmet Büyükekşi: "Kadın Milli Takım için gösterdiğimiz çabanın sonuçlarını alıyoruz. C Ligi'nde oynadıkları 4 maçı kazandılar. Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantilediler. Bu başarı, UEFA'da haber oldu. Elazığ'da başlayan seyirci rekoru, Çorum'da yeniden kırıldı. Türkiye, 2008'den bu yana Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği için büyük çaba harcandı. EURO2032 için ev sahipliği aldık, bu da bize nasip oldu. Tarihimizde ilk kez böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Bunu 100. yılında başarmak ayrı bir moral kaynağı oldu."
[RMV-10]


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Florya’ya Ndombele adına yemek siparişleri!Florya’ya Ndombele adına yemek siparişleri!
Tottenham-Chelsea maçını hakem değil 'VAR' yönettiTottenham-Chelsea maçını hakem değil 'VAR' yönetti
''Ümit ediyorum ki bir gün Galatasaray forması giyer''''Ümit ediyorum ki bir gün Galatasaray forması giyer''
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi tff 10 sıralaması iyet da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.