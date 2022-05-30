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Mehmet Büyükekşi kimdir? Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi TFF Başkan adayı mı oldu? Nereli ve kaç yaşında?

30.05.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Futbolseverler internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Mehmet Büyükekşi kimdir? Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi TFF Başkan adayı mı oldu? Nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları internette sorgulanıyor. İşte Gaziantep FK eski başkanının hayatı ve biyografisi...

Mehmet Büyükekşi kimdir? Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi TFF Başkan adayı mı oldu? Nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Büyükekşi günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Gaziantep FK eski başkanı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Mehmet Büyükekşi kimdir? Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi TFF Başkan adayı mı oldu? Nereli ve kaç yaşında? İşte Gaziantep FK eski başkanının hayatı ve biyografisi...

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te doğdu.

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yaptı.

Mehmet Büyükeşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Büyükeşi sonrasında ise Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi almıştır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yapan Mehmet Büyükekşi; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

GAZİANTEP FK ESKİ BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ TFF BAŞKAN ADAYI MI OLDU?

Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi 61 yaşında ve Gazianteplidir.

TFF başkanlığına adaylığını açıklayan Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulüplerimizin bir çoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm."

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK
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