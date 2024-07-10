Mehmet Büyükekşi'ye bir rakip daha! İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkan adayı oluyor...

Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, 16 kulübün desteği ile TFF Başkanlığına adaylığını koyuyor.
İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivaspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'la görüşmesinin ardından TFF Başkan adaylığı için resmii başvurusunu yaptı.
Edinilen bilgiye göre özellikle Anadolu kulüpleri İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylığını destekliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim etti.
Adaylık başvurusu için gerekli evrakları toplayan Yardımcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yardımcı, açıklamasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek TFF yönetimi seçimi için adaylık başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiğini duyurdu.