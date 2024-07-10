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  4. Mehmet Büyükekşi'ye bir rakip daha! İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkan adayı oluyor...

Mehmet Büyükekşi'ye bir rakip daha! İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkan adayı oluyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.07.2024 20:39
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Bir dönem Trabzonspor başkanlığı yapan Hacıosmanoğlu, TFF Başkanlığı için resmi başvurusunu yapmaya hazırlanıyor.

Mehmet Büyükekşi'ye bir rakip daha! İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkan adayı oluyor...

Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, 16 kulübün desteği ile TFF Başkanlığına adaylığını koyuyor.

SİVASSPOR İLE GÖRÜŞTÜ

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İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivaspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'la görüşmesinin ardından TFF Başkan adaylığı için resmii başvurusunu yaptı.

ANADOLU KULÜPLERİ DESTEKLİYOR

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Edinilen bilgiye göre özellikle Anadolu kulüpleri İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylığını destekliyor.

RESMİ ADAY SERVET YARDIMCI

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim etti.

Adaylık başvurusu için gerekli evrakları toplayan Yardımcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yardımcı, açıklamasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek TFF yönetimi seçimi için adaylık başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi
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