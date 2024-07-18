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  4. Mehmet Büyükekşi'ye yüklenmeler devam ediyor! ''Kaçma başkanım, gel buraya!", "Lavaboya gidiyorum"

Mehmet Büyükekşi'ye yüklenmeler devam ediyor! ''Kaçma başkanım, gel buraya!", "Lavaboya gidiyorum"

18.07.2024 15:51
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Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.07.2024 15:51
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İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, TFF Başkanlığının seçimini öncesi konuşma yaptı. Mehmet Büyükekşi'yi hedef alan sözler kullanan Sarıalioğlu, Büyükekşi'nin bir daha seçilmemesini talep etti.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'ndan Mehmet Büyükekşi'ye salvolar geldi.

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"KAÇMA BAŞKANIM, GEL BURAYA!"

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İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun kürsüye çıkmasıyla ortalık gerildi.

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Kaçma başkanım, gel buraya!"

Mehmet Büyükekşi: "Lavaboya gidiyorum."

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Şimdi mi aklına geldi?"

"ADAM OLANA O YEMİNLER YETERLİ"

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Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Yaklaşık 100 tane delegemizle biz asla TFF başkanını istemiyoruz, kesinlikle gitmesini istiyoruz dediler. Bu imzayla gitmesin, seçim olacak aday olmayacak, aday olursa da oy vermeyeceğiz diyerek her türlü yemini ettiler. Nasıl yemin ettiklerini söylememe gerek yok. Adam olana o yeminler yeterli."

"BİZ BÖYLE BİR BECERİKSİZ ADAMI İSTEMİYORUZ"

Ecmel Sarıalioğlu: "Bizim çocuklarımız bu TFF Başkanı'nı görmek zorunda mı? Bunun gitmesi gerekiyor. Herkes bunu biliyor. Herkes söylediği sözün arkasında dursun. Bu adamı bir daha seçmeyelim. Biz böyle bir beceriksiz adamı istemiyoruz."

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''Yaşattıklarınıza bakarak siz nasıl aday olabiliyorsunuz?''''Yaşattıklarınıza bakarak siz nasıl aday olabiliyorsunuz?''
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi tff
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