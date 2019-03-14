Mehmet Demirkol’dan ‘6+2+2’ iddiasına sert tepki

Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelecek sezondan itibaren hayat geçirmeyi düşündüğü yeni yabancı kuralı için spor yazarı Mehmet Demirkol’dan flaş açıklamalar geldi. Gelecek sezon uygulamaya konulması planlanan 6+2+2 kuralı için konuşan Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluş beİN Sports’ta flaş açıklamalar yaptı. İşte o sözler: İKİ AY SONRA UYGULAMAYA KONUR MU? Bu kural bir ara uygulanmıştı değil mi? Yabancı kuralını kimse tartışmıyor. 2 tane de tesislere koysunlar, 2 tane de evinde otursun! Çok sıkılıyorum artık bu işten. Allah aşkına teknik direktörler arasında bir anket yapın, bunu kim istiyor? Bunu isteyenlerle tanışmak istiyorum. Bu tip değişiklikler iki yıldan evvel yapılamaz! Açalım bakalım Galatasaray’ın kaç oyuncusunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. İki ay sonra bu uygulamaya konulabilir mi? Bunun açıklanması da 15-20 günü bulunur. Yeni TFF Başkanı seçilecek, bu karar seçimden önce mi alınacak sonra mı? BU 9. DEĞİŞİKLİK, SEBEBİ NE? Federasyon, kulüplere önümüzdeki sene için ‘Siz zaten plan yapmıyorsunuz bu kararı alacağız’ mı diyor, yoksa ‘Plan yapmayın, yeni kural gelecek’ mi deniyor? Beşiktaş daha evvel Türk futbolcu üzerine plan yaptı ama bir anda yabancı sınırı kalktı, Beşiktaş’ın planları alt üst oldu. TFF yine aynısını mı yapacak? 9. değişiklik olacak, bunun sebebi nedir? Söyleyecek çok şey var ama cidden sıkıldım.

NEDEN BURAK’I ALMADI? Neden 6 o zaman, 3 yap! Galatasaray, Diagne’ye neden 10 kağıt verdi? Belki gidip Cenk Tosun’u alacaktı! Belki de Burak Yılmaz yarışına girecekti. Kulüpler Birliği olarak bu kararı istemiyoruz diyeceksin. Yok mu bir fikirleri anlamıyorum. SORUN 11 YABANCILI G.SARAY MI? Bu düşünülen kuralın bir faydası yok. Şu an birçok yerli oyuncu çıktı. İki tane yurt dışına gitmiş ateş gibi stoperin var, Ozan Kabak ve Merih Demiral gibi. Sıkıntı nedir? Galatasaray 11 yabancıyla çıkıyor, bu mu? ALMANYA’YA PARA KAZANDIRACAKSINIZ Fenerbahçe’den ayrılmayan Ozan Tufan’ı hatırlayın, Fenerbahçe, Ozan’ı yollayamazdı, Ozan da elini kolunu sallayarak oynardı. Şimdi Alanyaspor’a gitti ve kendini ispat etme çabası içerisinde. Evrensel kural bu. Dorukhan çıktı, Yusuf çıktı, iki tane Abdülkadir çıktı. Ya siz ne istiyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Bunun sonu bellidir, Almanya’ya para kazandıracaksınız. Almanya’daki Türklere para yağdıracaksınız. FAYDASI DEĞİL ZARARI OLACAK Burada başka bir numara var. Aklıma menajerleri zengin etme geliyor. Yeniden transfer dalgası oluşturmaya çalışıyorlar. Türk oyuncu eskiden yetişmiyordu, şimdi yetişiyor. Artık Türk oyuncular gelişiyor. Allah rızası için yapmayın, bu doğru değil. Faydası olmayacak, zararı olacak. Zararı olacağından hiçbir şüphem yok.