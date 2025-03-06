Mehmet Demirkol'dan çok konuşulacak şampiyonluk tahmini! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates Dergi YouTube kanalında dikkat çeken şampiyonluk tahmininde bulundu.

"AÇIN BAKIN KARDEŞİM!"

"Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçtan sonra Galatasaray için 'uçuyor, kaçıyor' dendi. Müthiş bir galibiyet ama kardeşim açın bakın! Verdiği pozisyonlara bak... Fenerbahçe sürekli pozisyona girdi o maç. Galatasaray'da Türkiye standartlarında bir yönetim yok. Türkiye'nin istediği tarz bir yönetim yok. Galatasaray'ın oynadığı oyun artık Osimhen üzerinden oynanan bir oyun. Okan Buruk bunu seçmiş belli. Galatasaray'da Mertens'te hem fiziksel hem de Adana Demirspor maçında kendi yerini atmasından dolayı psikolojik bir düşüş var. Mertens, olmayınca bağlantı oyuncusus yok. Yunus'u kullanamadı Okan Hoca ceza ve sakatlıklardan dolayı. Morata sakatlandı."

"YÜZDE 60 İBRE ONDAN YANA"

"Evet, Avrupa'da çok kötü bir performans var. Türkiye Ligi'nde hala yenilgisiz. Duygular üzerinden ilerliyoruz. Galatasaray, şampiyonlukta açık ara hala favori. Yüzde 60 ibre ondan yana"