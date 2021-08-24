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Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

24.08.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü gazeteci Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin forvet transferi ile alakalı çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çarşamba günü Fenerbahçe'nin yeni forvetini açıklayacağını öne sürmüştü. Şimdi ise yeni bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Fenerbahçe Kulübü, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler; Serdar Dursun'un Adana Demirspor maçında sakatlanması sonrası harekete geçmişti. Fenerbahçe'nin forvet transferini açıklayacağı günü Mehmet Demirkol duyurmuştu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANIYOR

Mehmet Demirkol, "Çarşamba günü, Fenerbahçe'den bir santrafor açıklaması gelecek galiba. Spekülasyon yapmayayım, Bakambu ve Sörloth'tan daha değişik bir isim duydum." demişti. Bu iddiadan kısa süre sonra Demirkol'dan yeni bir açıklama geldi.

"FORMSUZ BİR İSİMDİ..."

Mehmet Demirkol, bir önceki iddiası hakkında, “Fenerbahçe'nin anlaştığı ve Çarşamba günü getireceği isim biraz formsuz bir isimdi. Şimdi tercih edilen oyuncu, herkesi ayağa kaldırabilecek bir opsiyon." dedi.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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