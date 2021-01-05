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Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır sözler: Yahu sen kimsin!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.01.2021 16:26 | Son Güncelleme

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, meslektaşı Rıdvan Dilmen'in hakemler için sarf ettiği sözleri eleştirdi. Dilmen'e ağır sözlerle yüklenen Demirkol “'Hakem maçı manipüle ediyor, kendi MHK'sini yok etmeye çalışıyor, Serdar Tatlı'nın altını oyuyor' dediğin zaman başka bir şey çıkıyor. Ayrıca bunu 'ben olsam vermezdim' gibi bir cümle ile anlatıyorsun. Sen zaten hakem değilsin, oynadığın da 2 sezon” ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır sözler: Yahu sen kimsin!

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Rıdvan Dilmen'in hakemlerle ilgili söylediği sözlere çok sert tepki gösterdi. Socrates Dergi YouTube kanalında değerlendirmeler yapan Demirkol dikkat çeken ifadeler kullandı. Demirkol, eski futbolcu ve NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen'e de sert göndermeler yaptı.

“BENCE HAKEMLER FUTBOLCULARIN SEVİYESİNİN ÜZERİNDE”

Hakemlerin seviyenin üzerinde olduğunu söyleyen Demirkol, Cüneyt Çakır'ın hakemlikte yaptığını futbolcuların da yapması gerektiğini vurguladı. Demirkol, "Bence hakemler seviyenin üzerindeler. Futboldaki Cüneyt Çakır yok ki bizde. Var mı? Yok yani. Arda Turan önceki dönemlerde olabilir. Ama 1 tane... Cüneyt Çakır'ın yaptığını oyuncu olarak 50 kişinin yapması lazım. Bizde çıkanların çoğunluğu ya Altınordu altyapılı ya da üretim hatası" diye konuştu.

“MARCAO HAKEMLERİN BU AÇIĞINI ÇOK İYİ KULLANIYOR”

Mehmet Demirkol, Türkiye'de hakemlik problemi olduğuna da dikkat çekti. Deneyimli yorumcu, "Türkiye'de hakemlik problemi var. Çok basit. Mesela transfer olan savunma oyuncuları 3 hafta içinde, hücumcuya bir çarpıp kendini yere attığında hakemin faul çalacağını biliyorlar. Bu konuda her takımda ünlü oyuncuları var. Mesela Marcao bunu çok iyi kullanıyor. Dün, Vida'nın bir pozisyonu var. Bu hakemlik problemi" görüşünü savundu.

‘BEN O PENALTILARI VERMEM’ DİYOR,"YAHU SEN KİMSİN!"

Öte yandan Demirkol isim vermese de Rıdvan Dilmen'e de gönderme yaptı. Demirkol,Beşiktaş maçındaki 2 penaltı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hakemlik probleminden daha büyük problem ne? 'Ben o penaltıları vermem' denilmesi. Yahu sen kimsin! Ne ara taktın FIFA kokartını? Daha kuralı bilmiyorsun ki... Yani iki penaltı da doğru bir kere. Hakem verdiyse doğrudur. Öyle pozisyonlar çünkü. İkinci penaltıda ligde 5 defa verildi. Fenerbahçe -Beşiktaş maçında verildi. Belli ki Serdar Tatlı, böyle penaltıları verin demiş. Bu denmişse ve hakemler bunu uyguluyorsa, 'Ben vermem' ne demek?"

“UZMANLIĞA SAYGISIZLIK BÖYLE BİR ŞEY”

Demirkol, Rıdvan Dilmen'in yaptığı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın bazı hakemler tarafından gönderilmek istendiği yorumlarına da sert çıkarken, "Hakemlik konusunu hepimiz konuşuyoruz. Kesin yargılarda bulunabilecek pozisyonlar var ama geri kalanı uzmanlık gerektirir. Bir doktora gidiyorsun ve bir yakının, 'Hangi doktora gittin?' diye soruyorsun. Daha sonra, 'Yahu sen şu doktora gitsene, o Türkiye'nin 1 numaralı ismi' diyor. Nereden biliyorsun? Uzmanlığa saygısızlık böyle bir şey. Bunu demeyenimiz var mı? Hepimizde var yani."

‘HAKEM MAÇI MANİPÜLE EDİYOR, SERDAR TATLI’NIN ALTINI OYUYORLAR’ DERSEN BAŞKA BİR ŞEY ORTAYA ÇIKIYOR"

Futbol üzerine konuşmak başka bir şey, bir hakemin maçı manipüle ettiğini söylemek başka bir şey. "Hakem maçı manipüle ediyor, kendi MHK'sini yok etmeye çalışıyor, Serdar Tatlı'nın altını oyuyor" dediğin zaman başka bir şey çıkıyor.

"SEN ZATEN HAKEM DEĞİLSİN, OYNADIĞIN DA 2 SEZON"

Ayrıca bunu 'ben olsam vermezdim' gibi bir cümle ile anlatıyorsun. Sen zaten hakem değilsin, oynadığın da 2 sezon" dedi.

RIDVAN DİLMEN NE DEMİŞTİ?

Kayserispor - Beşiktaş maçından sonra konuşan Rıdvan Dilmen, "Bu hakemler, yaşadıkları gibi inanıyorlar. Kayserispor kazanacak bir şey yapmadı ama maça mücadele ettiler. Yahu Cüneyt, sana ne ya, maç bitiyor zaten! Bugünkü iki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler. İki penaltıyı da vermem ben. Uzaktan yakından alakası yok. Bunları yeteneksiz hakemler de yapmaz" dedi.

Ayrıca Rıdvan Dilmen, "Fırat Aydınus da galiba hakemliğe devam etmek istiyor. Lobisi de var sanırım. Sizin hesabınız ne? Bugün Kayserili oyuncu, Beşiktaşlı oyuncuyu sakatlamak için giriyor bugün... Tırnağına gelse kırmızı kart yahu! Cüneyt Çakır bilmiyor mu bunun kırmızı olduğunu? Niye çağırmıyor? Serdar Tatlı'yı da yollayacaklar oradan... Sen ne kadar iyi niyetli olursan ol! Urfa yolları gözüktü...

Beşiktaş yener, şampiyon da olur. Ben Denizli'de yenmesine rağmen Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe karşısında Başakşehir'in mağdur edildiğini gördüm ve söyledim. Sen Cüneyt Çakır olarak niye çağırıyorsun? Türkiye'de garip şeyler oluyor. Oyuncunun cezası gece yarısı kaldırılıyor... Kayseri'ye saygısızlık etmek istemem. Beşiktaş'a da öyle... Ama Cüneyt Çakır sen niye çağırıyorsun?" değerlendirmesini yapmıştı.


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