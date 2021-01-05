Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır sözler: Yahu sen kimsin!

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Rıdvan Dilmen'in hakemlerle ilgili söylediği sözlere çok sert tepki gösterdi. Socrates Dergi YouTube kanalında değerlendirmeler yapan Demirkol dikkat çeken ifadeler kullandı. Demirkol, eski futbolcu ve NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen'e de sert göndermeler yaptı. “BENCE HAKEMLER FUTBOLCULARIN SEVİYESİNİN ÜZERİNDE” Hakemlerin seviyenin üzerinde olduğunu söyleyen Demirkol, Cüneyt Çakır'ın hakemlikte yaptığını futbolcuların da yapması gerektiğini vurguladı. Demirkol, "Bence hakemler seviyenin üzerindeler. Futboldaki Cüneyt Çakır yok ki bizde. Var mı? Yok yani. Arda Turan önceki dönemlerde olabilir. Ama 1 tane... Cüneyt Çakır'ın yaptığını oyuncu olarak 50 kişinin yapması lazım. Bizde çıkanların çoğunluğu ya Altınordu altyapılı ya da üretim hatası" diye konuştu. “MARCAO HAKEMLERİN BU AÇIĞINI ÇOK İYİ KULLANIYOR” Mehmet Demirkol, Türkiye'de hakemlik problemi olduğuna da dikkat çekti. Deneyimli yorumcu, "Türkiye'de hakemlik problemi var. Çok basit. Mesela transfer olan savunma oyuncuları 3 hafta içinde, hücumcuya bir çarpıp kendini yere attığında hakemin faul çalacağını biliyorlar. Bu konuda her takımda ünlü oyuncuları var. Mesela Marcao bunu çok iyi kullanıyor. Dün, Vida'nın bir pozisyonu var. Bu hakemlik problemi" görüşünü savundu.

‘BEN O PENALTILARI VERMEM’ DİYOR,"YAHU SEN KİMSİN!" Öte yandan Demirkol isim vermese de Rıdvan Dilmen'e de gönderme yaptı. Demirkol,Beşiktaş maçındaki 2 penaltı hakkında şu ifadeleri kullandı: "Hakemlik probleminden daha büyük problem ne? 'Ben o penaltıları vermem' denilmesi. Yahu sen kimsin! Ne ara taktın FIFA kokartını? Daha kuralı bilmiyorsun ki... Yani iki penaltı da doğru bir kere. Hakem verdiyse doğrudur. Öyle pozisyonlar çünkü. İkinci penaltıda ligde 5 defa verildi. Fenerbahçe -Beşiktaş maçında verildi. Belli ki Serdar Tatlı, böyle penaltıları verin demiş. Bu denmişse ve hakemler bunu uyguluyorsa, 'Ben vermem' ne demek?" “UZMANLIĞA SAYGISIZLIK BÖYLE BİR ŞEY” Demirkol, Rıdvan Dilmen'in yaptığı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın bazı hakemler tarafından gönderilmek istendiği yorumlarına da sert çıkarken, "Hakemlik konusunu hepimiz konuşuyoruz. Kesin yargılarda bulunabilecek pozisyonlar var ama geri kalanı uzmanlık gerektirir. Bir doktora gidiyorsun ve bir yakının, 'Hangi doktora gittin?' diye soruyorsun. Daha sonra, 'Yahu sen şu doktora gitsene, o Türkiye'nin 1 numaralı ismi' diyor. Nereden biliyorsun? Uzmanlığa saygısızlık böyle bir şey. Bunu demeyenimiz var mı? Hepimizde var yani."