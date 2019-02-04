Mehmet Demirkol'dan şok yabancı çıkışı: Boş konuşmayın!

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SPOR  | 04.02.2019 19:47 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beINSports Haber kanalında yayınlanan programda, çok konuşulan yabancı sınırlaması tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk spor kamuoyunu yıllardır meşgul eden yabancı futbolcu sınırlaması tartışması, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe yüksek divan kurulu toplantısında söylediği 'Önümüzdeki dönem gelmesi beklenen yabancı kotasına gelecek olan sınırlamalardan dolayı Türk oyunculara önem verdik' sözlerinden sonra yeniden alevlendi.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol da yeniden gündeme gelen yabancı sınırı tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak yorumlarda bulundu.

'BUGÜNKÜ SİSTEMİ DOĞRU UYGULAYIN'

Mehmet Demirkol, Ali Koç'un açıklamalarına değinerek 'Aman abi, bugünkü sistemi doğru uygulayın. Bunun adı 'Yerli teşvik sistemiydi.' Yani kadronuzda belli sayıda yerli bulunduracaksınız, az yabancı kullandıkça federasyondan prim kazanacaksınız. Bunların hiçbiri uygulanmıyor' dedi.

Federasyona çok yakın gazetecilerden bile yabancı serbest kalacak sözlerini duyduğunu belirten Demirkol, bu sistemin adının yabancı sınırlaması olmadığını ve kuralın çıkışını hatırlamaları gerektiğini söyledi. Kuralı bir kez daha hatırlatan Mehmet Demirkol sözlerine' 14 tane yabancı hakkın var, 15.yi alamıyorsun. Geri kalanı Türk olacak. Eğer 14 tane yabancı oyuncu kullanırsan belirlenen fona 6 milyon lira yatırıyordun, az kullanırsan fondaki paranın bir kısmını alıyordun. Dolayısıyla yerli oyuncuları kullanmak bir gelir kapısı oluyordu. Bu sistem şuan uygulanmıyor. Sistemi uygulamadıktan sonra yerli oyuncu çıkmıyor deyip yabancı sınırı getirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum' şeklinde devam etti.

'OZAN KABAK KALSAYDI HAYATI BOYUNCA KENDİSİNİ GELİŞTİRMEYECEKTİ'

Mehmet Demirkol, son dönemde Galatasaray altyapısından çıkarak gösterdiği performansla büyük bir çıkış yakalayan ve Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak'ı örnek göstererek, 'Eğer yabancı sınırı olsaydı Ozan Kabak şuanda nerede olurdu?' sorusunu sordu. Yabancı sınırı olsaydı Ozan Kabak'ın hala Galatasaray'da olacağını ve senelik 3.5 milyon euro net para kazanacağını ve kendisini geliştirmeye ihtiyaç duymayacağını söyledi.

'BOŞ KONUŞMAYIN, BOŞ KONUŞUYORSUNUZ'

Ozan Kabak'ın şu anda flaş bir transfer yaparak Almanya'ya transfer olduğunu, rahat olmadığını, sürekli kendisini geliştirmek durumunda olduğunu söyleyen Demirkol, eğer yabancı sınırlaması getirilirse, Türk milli takımı oyuncusunun senelik 3.5 milyon euro alan ve hayatı boyunca kendisini geliştirmeyecek bir oyuncu olacağını belirtti.

Mehmet Demirkol, 'Milli takımda hangi oyuncuyu istiyorsun ona karar ver, boş konuşmayın, boş konuşuyorsunuz' şeklinde sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Demirkol yabancı sınırı

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