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Mehmet Demirkol'dan sürpriz iddia! ''Kerem Demirbay, Almanya Milli Takımına seçilebilir...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.02.2024 18:30 | Son Güncelleme:
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Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Demirbay hakkında flaş bir iddiada bulundu. Artan performansından dolayı dikkatleri üzerine çeken Kerem Demirbay'ın Almanya Milli Takımı'ndan davet almak üzere olduğunu ifade eden Demirkol'un sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Mehmet Demirkol'dan sürpriz iddia! ''Kerem Demirbay, Almanya Milli Takımına seçilebilir...''
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın bu akşam Çekya'da Sparta Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turunu değerlendirerek oyuncular hakkında da açıklamalarda bulundu.

"ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NA GİDEBİLİR"

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"Kerem Demirbay çok yükseldi, mükemmel oynuyor gerçekten. Böyle giderse Almanya Milli Takımı'na gidebilir"

"GALATASARAY'IN DEFOSUNU GÖSTERDİ SPARTA PRAG"

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"Sparta Prag, Galatasaray'ın tüm defolarını ortaya çıkarttı. Galatasaray'ın hücum hattına hızlı çıktılar ve oralarda pek çok tehlike yaratmayı başardılar"

"OKAN BURUK'U TEBRİK EDİYORUM"

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"Mauro Icardi'nin son dakikada attığı gol çok usta işi bir gol. Baktı, ölçtü ve biçti. Ben yine umutluyum, hatta ilk maçtan daha çok umutluyum. Galatasaray biraz oyuncularının üstüne çıktı. Bu kadar iyi bir oyuncuya sahip bir takıma sahipken teknik direktör takımı olmak işte bu noktada Okan Buruk'u tebrik ediyorum"

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