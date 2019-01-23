Mehmet Demirkol spor gündemini değerlendirdi

Demirkol yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında konuştu...

İşte Mehmet Demirkol'un açıklamaları:

"Finansal döngüyü iyi ayarlamak lazım. Eğer transfer yapmazsan Şampiyonlar Ligi de zora girecek. Altyapıdan gelecek her oyuncuyu kullanacaksın diye de bir şey yok. ‘Futbolu, futboldan gelenler yönetmelidir’ sözü yüzde yüz doğrudur. Futbolun özünü bilmeyen, futbolu yönetemez. Açık fikirli olman lazım. Uzun vadede yönetim kurullarının yarısının da futboldan gelen adamlardan oluşması lazım. Sadece inşaattan anlayanlarla bu iş olmaz."

"Demba Ba Galatasaray’ı çok istedi ama Fatih Terim; Pato, Tetteh ve Alan’ı istiyor. Form durumlarını bilmiyoruz. Çin’deki istatistikler burada işlemeyebilir. Semih Kaya’yı da biliyoruz ama 2-3 maç seyretmekle olmuyor bu işler. Galatasaray’ın transfer komitesinin son dönemlerde Türkiye’nin en iyilerinden gibi görünmesi tek güvence durumunda. Taraftar, ‘Nerde forvet?’ diye sorunca Abdurrahim Albayrak hemen yurtdışına gitti."

"Alan için ilk başta bonservisi yok dendi. Bu oyuncu için aracı olan kişinin bonservisinin olup olmadığını bilmemesi ilginç. Bunu bilmeyen adamla bir daha çalışır mıyım? Burada esas haber; Alan, Pato ve Tetteh’in aynı anda istenmesi. O zaman Belhanda da satılabilir."

"Başakşehir transfere doymadı. Demba Ba’nın gelişi, Adebayor gidiyor demek. Nereye gidecek? Fenerbahçe gibi görünüyor. Demba Ba kullanışlı oyuncudur. Başakşehir’in sıkıntısı dar alanda iş yapamamaktı, şimdi Robinho da var. Galatasaray’ı, Başakşehir ile yarışacak takım olarak görüyorum, o da Galatasaray olduğu için. Formaları değiştir, Galatasaray şampiyon derim."

"Cüneyt Çakır’ın, Bursaspor’un golünü vermesinde 29 bin kişilik taraftarın da payı var. 2-3 bin taraftar olsa farklı bir sonuç da olabilirdi. Skrtel, kafası yarılmasına rağmen devam ettiği için fair play ödülüne aday gösterilmeli. Pek çok futbolcu, maçı bırakabilirdi. Atmayın artık, adamı öldürebilirsin, kör edebilirsin. Bunun vebalini nasıl ödersin? Bunu atanı bulamazsanız, bu O’nun için ödül olacak."

"Fatih Hoca, Gomis’i istemiyordu. Başka bir söylentiye göre de Gomis kalmak istemedi. Gomis, geçen sezon takımı şampiyon yapan isimdi. Başka bir sezon olsa Fatih Hoca, forvet transfer edilmese istifa edebilirdi. 20 sene önce olabilirdi. Fatih Hoca da çok kuvvetli. Bazı dönemler çok eleştirildi. Galatasaray taraftarı için bir dönem Ergin Ataman en güçlü figürdü. Şimdi en güçlü figür, Fatih Terim."

"Skrtel’in penaltı beklediği pozisyonda top oyuna henüz girmemişti. Mehmet Ekici, topa vurmadan Skrtel yere düşüyor. Bana göre Bursaspor’un gol attığı pozisyon da ofsayt değil. Ancak Valbuena’ya yapılan yüzde yüz faul, TIR çarpıyor. Baya kamyon çarpıyor. ‘Bunu izleyip nasıl vermezsin?’ diye sorarsan anlarım. Bursaspor’a verilmeyen kırmızı kart da bence hatalı ama bazı hakemler 'sarı kart doğru' dedi."