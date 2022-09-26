Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise sahne pozlarıyla büyüledi! "Sanat eseri gibi"

Mayıs ayında iş insanı Mehmet Dinçerler’le hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Hadise, 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' ifadesini kullandığı eşinden boşanma kararı almıştı. Boşanma sürecinde olan ikili hakkında şaşırtan bir iddia gündeme gelmiş ve Dinçerler’in Hadise’ye hediye ettiği 3 milyon değerindeki yüzüğün replika olduğu konuşulmuştu.
Ünlü sanatçı, bu kez konserinde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Sırt dekoltesi, kırmızı ruju ve fitliğiyle dikkat çeken ünlü şarkıcıya takipçilerinden ve ünlü isimlerden yorum gecikmedi.
Takipçilerinden Hadise'ye "Bu ne güzellik", "Sanat eseri gibi fotoğraf" yorumları yağdı.
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