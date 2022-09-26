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Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise sahne pozlarıyla büyüledi! "Sanat eseri gibi"

26.09.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise, dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı almıştı. 4 aylık evliliğini sona erdirmek üzere olan isim, son olarak kendisine replika yüzük hediye edildiği iddiaları ile gündeme gelmişti. Hadise, bu kez sahne pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise sahne pozlarıyla büyüledi! "Sanat eseri gibi"

Mayıs ayında iş insanı Mehmet Dinçerler’le hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Hadise, 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' ifadesini kullandığı eşinden boşanma kararı almıştı. Boşanma sürecinde olan ikili hakkında şaşırtan bir iddia gündeme gelmiş ve Dinçerler’in Hadise’ye hediye ettiği 3 milyon değerindeki yüzüğün replika olduğu konuşulmuştu.

MEHMET DİNÇERLER'DEN BOŞANMA KARARI ALAN HADİSE SAHNE POZLARIYLA BÜYÜLEDİ!

Ünlü sanatçı, bu kez konserinde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

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Sırt dekoltesi, kırmızı ruju ve fitliğiyle dikkat çeken ünlü şarkıcıya takipçilerinden ve ünlü isimlerden yorum gecikmedi.

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"SANAT ESERİ GİBİ FOTOĞRAF"

Takipçilerinden Hadise'ye "Bu ne güzellik", "Sanat eseri gibi fotoğraf" yorumları yağdı.

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