MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye taktığı 3 milyon TL'lik yüzük sahte çıktı! Hadise değerini öğrenince büyük şok yaşadı

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye taktığı 3 milyon TL'lik yüzük sahte çıktı! Hadise değerini öğrenince büyük şok yaşadı

04.11.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'nin yüzüğü magazin gündeminden düşmüyor! Şarkıcı Hadise’nin, Mehmet Dinçerler ile 4.5 aylık evliliğini geçtiğimiz ay bitmişti. Dinçerler'in şarkıcıya evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü, boşanma aşamasındayken geri istemesi tartışma yaratmıştı. Yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından yüzüğünü satmak isteyen Hadise, öğrendiği gerçekle şoke oldu. Hadise'nin yüzüğüne 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi.

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye taktığı 3 milyon TL'lik yüzük sahte çıktı! Hadise değerini öğrenince büyük şok yaşadı

Hadise'nin beş ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'in, evlenme teklifi ettiği yüzük replika çıktı. Değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü satmak isteyen şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke oldu. Hadise'nin yüzüğüne 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladı.

0x0-sarkici-hadise-eski-esi-mehmet-dincerlerin-aldigi-yuzugu-satti-parasi-ile-bakin-ne-yapti-1667546498225

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Çok konuşulan ilişkileri, 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, boşanma davasını açan taraf olmuştu.

TÜM TAKILARI İSTEDİ!

Milliyet'in haberine göre; Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları, boşanma davası için bir araya gelmişti. Ünlü şarkıcı, boşanma için Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadığı öğrenilmişti. Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürülmüştü.

0x0-sarkici-hadise-eski-esi-mehmet-dincerlerin-aldigi-yuzugu-satti-parasi-ile-bakin-ne-yapti-1667546502307

"Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek istediğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır" açıklamasını yapan iş insanının, boşanma kararı sonrası mücevherleri geri istediği iddiası şaşkınlık yaratmıştı.
0x0-sarkici-hadise-eski-esi-mehmet-dincerlerin-aldigi-yuzugu-satti-parasi-ile-bakin-ne-yapti-1667546503041

YÜZÜĞÜ SATTI, PARASINI HAYVAN DERNEKLERİNE BAĞIŞLADI

Tüm bunların ardından 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise'nin, çok konuşulan yüzüğünün replika olduğu ortaya çıktı. Değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü satmak isteyen şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke oldu.

Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladı.

Dinçerler'in evli oldukları dönemde Hadise'ye, "3 milyon TL'lik yüzük takıyorsun, dikkat et" diyerek, baskı yaptığı da konuşulanlar arasında yer alıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazal Kaya'nın hamile tarzı! Övgü topladı Hazal Kaya'nın hamile tarzı! Övgü topladı
Elbiseye sığamayınca... 'Kalçamdan geçmedi'Elbiseye sığamayınca... 'Kalçamdan geçmedi'
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdiKendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdi
Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler yüzük

En Çok Okunan Haberler

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Peşine düşüp hesap sordu! O anları sosyal medyadan paylaştı: Evime aldım, şeytan çıktı

Peşine düşüp hesap sordu! O anları sosyal medyadan paylaştı: Evime aldım, şeytan çıktı

Katilinin kim olduğu 21 yıl sonra ortaya çıktı!

Katilinin kim olduğu 21 yıl sonra ortaya çıktı!

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

İlginizi Çekebilir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.