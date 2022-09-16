'Mehmet Dinçerler takıları istedi' iddiası! Hadise'ye takı desteği: Kadınlardan yorum yağdı

Hadise Mehmet Dinçerler ile boşanacağını duyurdu. Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Evlilikte büyük kavgalar yaşandığı ve mal bölüşümü konusunda sorunlar olduğu konuşulurken bomba bir iddia da gündeme geldi.

Boşanma haberini geçtiğimiz gün duyuran duyuran 2.Sayfa'nın haberine göre; Dinçerler düğünde takılan takıların hepsini istedi.

Dinçerler'in ayrıca evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü de geri istediği iddia edildi.

Tüm bu iddiaların ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı Hadise'ye yorum yazarak hem yargıtayın kararını hatırlattı, hem de düğün takılarını vermemesi konusunda çağrıda bulundu.



