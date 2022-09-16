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'Mehmet Dinçerler takıları istedi' iddiası! Hadise'ye takı desteği: Kadınlardan yorum yağdı

16.09.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 aydır evli olan Hadise boşanma kararı aldı. Mehmet Dinçerler ile boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise'nin kocası Dinçerler ile arası oldukça gergin. İddialara göre Mehmet Dinçerler evlilik teklifi için verdiği ve büyük olay olan 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını istiyor. Söz konusu iddiaların ardından, Hadise'nin son paylaşımına hemcinslerinden destek mesajı yağdı. Pek çok kadın Yargıtay'ın kararını hatırlatarak Hadise'ye takıları vermemesi konusunda çağrıda bulundu.

'Mehmet Dinçerler takıları istedi' iddiası! Hadise'ye takı desteği: Kadınlardan yorum yağdı

Hadise Mehmet Dinçerler ile boşanacağını duyurdu. Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

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Evlilikte büyük kavgalar yaşandığı ve mal bölüşümü konusunda sorunlar olduğu konuşulurken bomba bir iddia da gündeme geldi.

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Boşanma haberini geçtiğimiz gün duyuran duyuran 2.Sayfa'nın haberine göre; Dinçerler düğünde takılan takıların hepsini istedi.

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Dinçerler'in ayrıca evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü de geri istediği iddia edildi.

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Tüm bu iddiaların ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı Hadise'ye yorum yazarak hem yargıtayın kararını hatırlattı, hem de düğün takılarını vermemesi konusunda çağrıda bulundu.

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Hadise Mehmet Dinçerler istedi
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