Mehmet Ekici Ersun Yanal ile çıkışa geçti

Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mehmet Ekici, teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişiyle çıkışa geçti. Trabzonspor'la sözleşmesinin 2016-2017 sezonu sonunda bitmesinin ardından bonservis bedelsiz Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici, maç eksiği ve üst üste yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle 2017-2018'de beklenilen performansın altında kalmıştı.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sadece 9 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Futbola Bayern Münih altyapısında başlayan ve Werder Bremen'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ekici, bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve getirilmesinden önce yapılan 15 maçın 8'inde forma şansı bulabilmişti.

Deneyimli oyuncu, Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle oynanan 4 Süper Lig maçının ise tamamında ilk 11'de görevlendirildi. Mehmet Ekici, söz konusu süreçte sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda iç sahada Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada forma giymedi.