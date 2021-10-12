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Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu

12.10.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fenerbahçe forması giyen ve 1 yılı aşkın süredir boşta olan Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oluyor. 31 yaşındaki Mehmet Ekici'nin devre arasında -daha önce de formasını giydiği- Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'in yolunu tutacağı iddia ediliyor.

Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu

4 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Mehmet Ekici'de sıcak gelişme. 31 yaşındaki Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oluyor. Tecrübeli futbolcunun eski takımı Nürnberg'in yolunu tutacağı iddia ediliyor. Nürnberg ile yarım sezon idmanlara çıkacak olan Mehmet Ekici, yeni sezonda takımın vazgeçilmezlerinden olmak istiyor.

HANNOVER'LA DA İDMANLARA ÇIKMIŞTI

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisinden beklenen performansı bir türlü veremeyen ve 1 yılı aşkın süredir boşta olan Mehmet Ekici, Hannover ile idmanlara çıkmıştı. Mehmet Ekici son olarak Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon'dan teklif almış ancak bu teklifleri geri çevirmişti.

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TRANSFERİ OLAYLI OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor Mehmet Ekici'yi Beşiktaş'a göndermek istemiş ancak oyuncu Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtince uzun süre kadro dışı bırakılmıştı. Mehmet Ekici sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

49 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Fenerbahçe'de de yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertlilerde tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. (Akşam)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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