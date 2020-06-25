MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ozan Dolunay'dan Bahar Şahin açıklaması

Mehmet Ozan Dolunay'dan Bahar Şahin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 17:35 | Son Güncelleme

Final yapan Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Bahar Şahin ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Ozan Dolunay, çıkan haberlere yanıt verdi.

Mehmet Ozan Dolunay'dan Bahar Şahin açıklaması

Oyuncu Mehmet Ozan Dolunay ile Zalim İstanbul dizisinde birlikte rol aldığı Bahar Şahin'in aşk yaşadığı iddia edildi. Dolunay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile haklarında çıkan iddiaları yalanladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Ozan Dolunay, şu ifadeleri kullandı:

Bahar Şahin Zalim İstanbul'a Ozan Dolunay fotoğrafı ile veda etti! Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin kimdir?Bahar Şahin Zalim İstanbul'a Ozan Dolunay fotoğrafı ile veda etti! Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin kimdir?

Bugünkü haberlere gülüp, geçiyorum sadece. Bahar Şahin uzun zamandır tanıdığım, birlikte çalıştığım ve birçok kez dışarıda yemek yediğim bir arkadaşım. Keşke normal bir selamlaşmayı farklı yansıtmak için uzaktan fotoğraf açısı yakalamaya çalışmak yerine, yanımıza yaklaşıp bir 'Merhaba' deseydiniz. Bize bir sorsaydınız... Neyse, sağlık olsun. İlk değil, son da olmayacak nasıl olsa...

2723206_07d924b730b995efccd2b548fe790f94_640x640

22 yaşındaki oyuncu Bahar Şahin, ise konuyla ilgili sessizliğini korudu.

Instagram'da 1,6 milyondan fazla takipçisi bulunan Şahin, geçtiğimiz günlerde Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yer alan Cenan Adıgüzel ile aşk yaşıyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Oto tamircisinden kafa karıştıran açıklama! 'Fark etmeme şansı yok'Oto tamircisinden kafa karıştıran açıklama! 'Fark etmeme şansı yok'
Aşk-ı Memnu neden yayınlanmadı? Kanal D yayın akışı (22 Haziran 2020)Aşk-ı Memnu neden yayınlanmadı? Kanal D yayın akışı (22 Haziran 2020)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir babanın en zor anı!

Bir babanın en zor anı!

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

ABD ödülü 2 katına çıkardı! Kimliğini verene 10 milyon dolar

ABD ödülü 2 katına çıkardı! Kimliğini verene 10 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir? Reynmen kimdir?

Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir? Reynmen kimdir?

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar... Emre Altuğ ve Evrim Akın da bıraktı

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Alişan 'Aracın aksı kırıldı' demişti... Oto tamircisinden kafa karıştıran açıklama

Oto tamircisinden kafa karıştıran açıklama! 'Fark etmeme şansı yok'

Didem Soydan'ın yatak pozunda dikkat çeken detay!

Yatak pozunda dikkat çeken detay!

Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic evlendi! İşte nikahtan fotoğraflar

Ünlü basketbolcu ile evlendi

Sandra Bullock’un çocuk derisi açıklaması tepki yağdı! Peki, çocuk derisi enjeksiyonu nedir?

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.