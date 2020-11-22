Mehmet Özdilek: Böyle maçları unutmak kolay değil

Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşısında oynadıkları futbol karşısında aldıkları yenilgiyi kolay kolay unutmayacaklarını ifade eden Özdilek, "Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Özdilek, "Tersten bakalım. Bu oyunun karşılığı mağlubiyet değildi, kazanmak istiyorduk ve sahaya sürdüğümüz kadro da böyleydi. Hiç beklemediğimiz bir anda gol yedik ve daha sonra da oyuna tamamen hakim oldu. İlk yarıda Trabzonspor karşısında istatistikleri alt üst etti. Şut attık, yandan orta yaptık, her şeyi denedik ama topu kaleye atamadık. 8. maçımızı oynuyoruz, 7 haftadır üstüne koyarak devam ediyoruz ama futbol, gol oyunu, sonuç oyunu. Böyle maçları unutmak kolay değil ama takımın saha içerisindeki coşkusundan ve oyun karakteri sahaya koymasından dolayı mutluyum" dedi.

İptal edilen golleri hakkında da konuşan Özdilek, "Golü de bulduk, tartışılacaktır ama o gol olsaydı olayın gidişatı farklı olacaktı. Kazanmak için her şeyi yaptık, kaybettik ama iyi oynadık, iyi mücadele ettik ve bundan sonra da böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece iyi sonuçların geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

