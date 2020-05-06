Mehmet Özdilek: Futbolun geleceğiyle ilgili hiçbir şey netleşmedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglere ilişkin, "Futbolun geleceğiyle ilgili hiçbir şey netleşmedi ve bugün ligin başlamasına reel olarak kimse karar veremez çünkü bu salgının gidişatıyla alakalı bir durum" dedi.

Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın salgın nedeniyle zor bir süreç geçirdiğini, her alanda olduğu gibi futbolun da bu durumunda olumsuz etkilendiğini belirtti.

Bütün bu süreci yakından takip ettiğini ifade eden Özdilek, "İlacı olmayan bir virüse karşı mücadele ederken bu süreçte evde kalarak izolasyon yapmak çok önemli. Bugün sadece varsayımlar üzerinden tahmin edebiliyoruz. UEFA'dan çıkan kararlar var ve onların akabinde karar mercilerinin alacağı karar önemli olacak. Kulüpler Birliğinin ve Federasyonun alacağı karar var, bütün süreci yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Özdilek, oyuncuların uzun zamandır futboldan uzak kaldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: