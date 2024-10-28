Mehmet Şef 2 yıl aradan sonra kaşık attı! Herkes Beyza'yı beklerken Ezgi'ye kaşık atıldı

MasterChef 2024'te olaylar kadar kaşık da merak ediliyor. Hakan'ın elendiği akşam 2 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. Yarışmacılardan Gazi Paşa narıyla tabak çıkarmaları istendi.

Mehmet Şef "Evet arkadaşlar narın rengini gördünüz. Gazi Paşa çekirdeksiz narı. Diğer narlardan biraz farklı. 2002 yılında tescil başvurusu almış, 2023 yılında coğrafi işaret almış bir narımız. Doğal yollarla biraz mutasyona uğramış bir nar arkadaşlar, size verdiğimiz nar Gazi Paşa'da yetişiyor.

Ayırt eden özellikleri, bu narın çekirdeklerinin çok yumuşak olması arkadaşlar. Sofralık olarak tüketilir genellikle. Mutasyona uğramış. Hem rengiyle hem de çekirdek yapısıyla biraz farklı bir nar olduğu için verdik arkadaşlar" dedi.

Yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için mücadele verirken tabağı çok beğenilen isme Mehmet Şef 2 yıl aradan sonra kaşık fırlattı.



Heyecanla beklenen ismin Ezgi olduğunu açıkladı. Ezgi kaşıktan sonra; "Gururluyum tabi, çok mutluyum. Stres altında yapabildiklerimi çok seviyorum. Evet, bugün birkaç kez size sinyalini verdim ama ben de hiç bu kadar kendime güvenerek bir tabak çıkarmamıştım daha önce. Ufak tefek düşüncelerim vardı ama 45 dakikada bu tabağı dönüştürebildiğim için hem kendimle gurur duyuyorum. Sizlerden bu kadar güzel yorumlar alabildiğim için ve tabii ki bu kadar başarılı arkadaşların arasında 2024'ün ilk kaşını alabildiğim için çok mutluyum" dedi.

"ORTASINA BILDIRCIN ÇALIŞTIM"

Ezgi kaşık alan tabağını şu sözlerle anlattı:



"Şefim, Somer Şef'in Flying Noodle'ını yorumladım. Teknik birebir aynı. Sadece ben hem nar çektirmesi, hem de biraz mürekkep koyarak hamuru renklendirdim. Sonra tabii bu uçmuyor, ben bir kuş yuvası şekli vermeye çalıştım. Ortasına bir bıldırcın çalıştım. Bıldırcının sadece but ve kanatlarında kemik var şefim. Onu tutup daha rahat yiyebilmeniz için."