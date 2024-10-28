MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Şef 2 yıl aradan sonra kaşık attı! Herkes Beyza'yı beklerken Ezgi'ye kaşık atıldı

Mehmet Şef 2 yıl aradan sonra kaşık attı! Herkes Beyza'yı beklerken Ezgi'ye kaşık atıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.10.2024 07:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef 2024'te sonunda kaşık atıldı! Sık sık kaşığa yaklaşan Beyza değil de Ezgi bu başarıya ulaştı. Ezgi açıklamasında "2024'ün ilk kaşını alabildiğim için çok mutluyum" dedi.

Mehmet Şef 2 yıl aradan sonra kaşık attı! Herkes Beyza'yı beklerken Ezgi'ye kaşık atıldı

MasterChef 2024'te olaylar kadar kaşık da merak ediliyor. Hakan'ın elendiği akşam 2 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. Yarışmacılardan Gazi Paşa narıyla tabak çıkarmaları istendi.

Mehmet Şef "Evet arkadaşlar narın rengini gördünüz. Gazi Paşa çekirdeksiz narı. Diğer narlardan biraz farklı. 2002 yılında tescil başvurusu almış, 2023 yılında coğrafi işaret almış bir narımız. Doğal yollarla biraz mutasyona uğramış bir nar arkadaşlar, size verdiğimiz nar Gazi Paşa'da yetişiyor.

Ayırt eden özellikleri, bu narın çekirdeklerinin çok yumuşak olması arkadaşlar. Sofralık olarak tüketilir genellikle. Mutasyona uğramış. Hem rengiyle hem de çekirdek yapısıyla biraz farklı bir nar olduğu için verdik arkadaşlar" dedi.

Yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için mücadele verirken tabağı çok beğenilen isme Mehmet Şef 2 yıl aradan sonra kaşık fırlattı.
Ekran Alıntısı

Heyecanla beklenen ismin Ezgi olduğunu açıkladı. Ezgi kaşıktan sonra; "Gururluyum tabi, çok mutluyum. Stres altında yapabildiklerimi çok seviyorum. Evet, bugün birkaç kez size sinyalini verdim ama ben de hiç bu kadar kendime güvenerek bir tabak çıkarmamıştım daha önce. Ufak tefek düşüncelerim vardı ama 45 dakikada bu tabağı dönüştürebildiğim için hem kendimle gurur duyuyorum. Sizlerden bu kadar güzel yorumlar alabildiğim için ve tabii ki bu kadar başarılı arkadaşların arasında 2024'ün ilk kaşını alabildiğim için çok mutluyum" dedi.

2

MasterChef'te elenen isim gündemde! Sitem etti: Tehditler beni yordu MasterChef'te elenen isim gündemde! Sitem etti: Tehditler beni yordu

"ORTASINA BILDIRCIN ÇALIŞTIM"

Ezgi kaşık alan tabağını şu sözlerle anlattı:
3

"Şefim, Somer Şef'in Flying Noodle'ını yorumladım. Teknik birebir aynı. Sadece ben hem nar çektirmesi, hem de biraz mürekkep koyarak hamuru renklendirdim. Sonra tabii bu uçmuyor, ben bir kuş yuvası şekli vermeye çalıştım. Ortasına bir bıldırcın çalıştım. Bıldırcının sadece but ve kanatlarında kemik var şefim. Onu tutup daha rahat yiyebilmeniz için."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
En Çok Okunan Haberler
Kenan Yıldız İtalya derbisine damga vurdu! Oyuna girdi maçı çevirdi

Kenan Yıldız İtalya derbisine damga vurdu! Oyuna girdi maçı çevirdi

Orta Doğu'da gergin gece: İsrail'in İran saldırısı sonrası Hamaney ve Pezeşkiyan'dan peş peşe tehditler! "Askeri birliktelik..."

Orta Doğu'da gergin gece: İsrail'in İran saldırısı sonrası Hamaney ve Pezeşkiyan'dan peş peşe tehditler! "Askeri birliktelik..."

Her satırı korkunç! Takıntılı komşu genç kızı sokak ortasında boynundan bıçaklayıp darp etti

Her satırı korkunç! Takıntılı komşu genç kızı sokak ortasında boynundan bıçaklayıp darp etti

İnanılmaz! Kerem Aktürkoğlu 4 dakikada 2 gol attı

İnanılmaz! Kerem Aktürkoğlu 4 dakikada 2 gol attı

Çinli otomotiv devi için özel yasa çıkarıldı! Samsun'da yeni fabrika açılacak

Çinli otomotiv devi için özel yasa çıkarıldı! Samsun'da yeni fabrika açılacak

Bağcılar'da polisi alarma geçiren olay! Evden taşınan kiracı, geride bomba süsü verdiği yelek bıraktı

Bağcılar'da polisi alarma geçiren olay! Evden taşınan kiracı, geride bomba süsü verdiği yelek bıraktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.