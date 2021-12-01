Mehmet Şef'in 'Karadeniz' tarifi malzemeleri neler? Karadeniz tarifi nasıl yapılır?

TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef'te 30 Kasım akşamında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunda hazırlanan yemek Mehmet Şef'in imza tabağı olan Karadeniz idi. Haberimizdeki tarif ile bu lezzeti evinizde hazırlayabilirsiniz. İşte Mehmet Şef'in 'Karadeniz' tarifi!

KARADENİZ TARİFİ MALZEMELERİ

Karadeniz somonu 400 gr (fileto)

Tuz

Krema 60 gr

Kapya biberi 1 adet

Yaprak jelatin 3 adet

Taze çekilmiş tane karabiber

Pırasa 4 dal

Garnitür

Frambuaz 125 gr

Ananas suyu 200 ml (Taze sıkılmış)

Ananas havyar

Yaprak jelatin 2 adet

Toz şeker 30 gr

Ayçiçek yağı 250 ml ( buzdolabında bekletilmiş)

Taze sıkılmış nar suyu 175 ml

Nar frambuaz sos

Kurutulmuş portakal tozu

KARADENİZ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Mehmet Şef'in tarifini hazırlamak için somon fileto ve kremayı blendırdan geçirin. Ardından tuz ve karabiber ekleyip buzdolabına kaldırın. Pırasaları boylamasına kesin ve yaprak yaprak ayırın. Kaynar suyun içinde yaprak pırasaları 2 dakika boyunca haşlayın. Sonrasında süzün ve buzlu suda 1 dakika bekletip kurulayın.

Farklı bir buzlu suyun içerisine jelatini ekleyip yumuşayana kadar bekletin. Buzdolabındaki somunu çıkartın, içerisinde yumuşayan jelatine ekleyin ve karıştırın. Sıkma torbasına alın. Kapya biberi ocağın üzerinde közleyin. Közlenen kapının kabuğunu soyun ve ince uzun doğrayın. Tezgahı gergin şekilde streç film açın. Kurulanan pırasa yapraklarını birbirine değecek şekilde, boylamasına açarak dizin. sıkma torbasındaki somunu pırasa yaprakların ortasına yatay şekilde sıkın. Doğranan kapya biberi üzerine yerleştirin ve üzerine bir kat daha somon sıkın. Streç filmi kenarlarından tutup hava almayacak şekilde sıkıştırarak sarın, rulo haline getirin ve kenarlarından bağlayın. Rulo haline gelen somunu alüminyum folyoya sıkı bir şekilde sarın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine alın ve 100 derece buhar ayarında olan fırında 25 dakika boyunca pişirin. Fırından çıkardığınız ruloyu buzlu suyun içerisinde 3 dakika bekletin ve süre sonunda folyo ve streç filmden ayırıp dilimleyin.

Ananası soyun, blendırdan geçirin. Süzgeç yardımıyla süzün ve çıkan ananas suyunu küçük bir tencereye alın. Buzlu suyun içerisine yumuşatmak için jelatin yerleştirin yumuşayan jelatini ananas suyunu ekleyin ve ocağa alın. Kaynama derecesine getirdiğiniz ananas suyunu ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelinceye kadar bekleyin. Daha sonra şırınganın içerisine alın ve buzdolabından çıkan soğuk Ayçiçek yağının içerisinde Damla Damla sıkın. Ayçiçek yağını buzdolabına kaldırın ve 10 dakika bekletin. Delikli havyar kaşığı ile ananas havyarlarını yağın içinden ayrı bir kaseye alın ve buzdolabına kaldırın. Nar suyu, frambuaz ve toz şekeri tavaya alın. 10 dakika kaynatıp blendırdan geçirin ve soğumaya alın. Somonu dilimlerin ve tabağa alın, ananas hayvar, soğuk frambuaz sos ve kurutulmuş portakal tozu ile servis edin. Afiyet olsun...



