Mehmet Sepil: Abdülkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyoruz

Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Türk hakemleri için hem üzüldüğünü hem de utandığını belirterek, "Hakem maçı kafasındaki neticeyle bitiremedi. Hata yapılır ama bugün maçta olanları hiç kimse hata olarak izah edemez" ifadelerini kullandı.
Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında sezon başından beri söylenilen bir şey olduğunu dile getiren Sepil, "Kritik ofsayt pozisyonlarında oyun kesilmeden devam edilip, pozisyon sonuçlandıktan sonra VAR'a bakılacaktı. Hakem Abdulkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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