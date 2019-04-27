Mehmet Sepil: Buna ihtiyacımız vardı ama yolumuz daha uzun

Mücadelenin ardından Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, soyunma odasına inerek oyuncularını tebrik etti. Başkan Sepil, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Çok zor haftalar geçiriyorduk. Bu iyi oldu. Bizim için bu galibiyet önemliydi. Buraya geldiğimizde 5 hafta kalmıştı. Kazanmak ya da puanla ayrılmak zorundaydık. Takım iyi oynadı. 5 haftadır gol atamıyorduk. Maçın başında gol atınca oyuncuların kendi güveni geldi. Bana göre ikinci yarı çok iyi oynadı. Buna ihtiyacımız vardı ama yolumuz daha uzun. Başakşehir çok iyi bir. Hak ederek buralara geldi. Onlara da başarılar diliyorum. Diğer takımlara da başarılar diliyorum. Zevkli bir zirve yarışı olacak. Hepsine başarılar diliyoruz. Bu galibiyet ligde kalmamız için yeterli değil. Ligde daha 4 hafta var. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Maçtan önce oyuncularla konuşmasının hatırlatılması üzerine Mehmet Sepil, “Başkanların yapabileceği şeyler var. Bizim daha sınırlı tabii. Esas olan hocamız, teknik kadromuz. Onları bu sefer İstanbul’a bir gün erken çağırdık. İki gündür otelde aramızda bol bol ne yapabileceğimizi konuştuk, dertleştik. Bilmiyorum faydası olduğunu. İnşallah olmuştur” diye konuştu.

"ÇEKİŞMELİ BİR LİG OLUYOR"

İki maç üst üste İzmir’de oynayacaklarını söyleyen Başkan Sepil, “Sonra Bursaspor deplasmanı var. Artık avantaj, dezavantaj yok. Sahamızda Akhisar’a ve altta olan takımlara yenildik ama Başakşehir’i güzel bir oyunla yendik. Dolayısıyla çok çekişmeli bir lig oluyor. Önümüzdeki maçlar belli değil. Avantaj olarak bakmıyorum. Tek tek bütün maçları kazanmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

