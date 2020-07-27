Mehmet Topal'dan Fenerbahçe sorusuna cevap

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in önemli isimlerinden Mehmet Topal, şampiyonluk kutlamasının ardından konuştu.

Mehmet Topal, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili "Gelecek sezon Fenerbahçe'yi rakip olarak görüyor musun?" soru üzerine "Abi ne demek rakip falan. Fenerbahçe büyük bir camia." yanıtını verdi.

Mehmet Topal ayrıca "Fenerbahçe her zaman şampiyonluk yarışındadır. Bir toparlanma süreci geçiriyorlar, atlatırlar ve toparlarlar." açıklaması yaptı.

Mehmet Topal Haber Global'e verdiği röportajda ise Beşiktaş dedikoduları ile ilgili sorulara yanıt verdi.

"UEFA MAÇINDAN SONRA OTURUR KONUŞURUZ"

Sergen hoca benim örnek aldığım, futbolculuğunu örnek aldığım bir futbolcuydu. Sergen hocayla hep görüşüyorum. Ağabeyimiz, hocamız fikirleri bizim açımızdan çok önemli. Futbol hayatımızda neler olacağını bilemeyiz. Opsiyonumuz kulübümüzde. UEFA maçından sonra otururuz konuşuruz. Transferi şuan düşündüğümü konuşursam yalan söylemiş olurum. Ben Başakşehir'de şampiyonluk yaşadığım için burada olmaktan çok mutluyum." (Sporx)

