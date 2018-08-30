SPOR

Mehmet Uslu: Hedefimiz Antalyaspor deplasmanından ilk galibiyeti almak

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 30.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

Çaykur Rizesporlu savunma oyuncusu Mehmet Uslu, Antalyaspor deplasmanında ilk galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Uslu: Hedefimiz Antalyaspor deplasmanından ilk galibiyeti almak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan yeşil-mavili ekibin sol bek oyuncusu Mehmet Uslu, Antalyaspor deplasmanından 3 puan ile döneceklerini dile getirdi.

"Hedefimiz Antalyaspor deplasmanında ilk galibiyetini almak"

3O yaşındaki futbolcu, ilk iki hafta oynadıkları oyunu skora yansıtamadıklarını ifade ederek, "Erzurum ile içeride oynadığımız maçta beklentilerin altında kaldığımızın farkındayız. Aldığımız 1 puan sevindirici diye bakıyoruz. Ama onun akabinde oynadığımız ilk 2 haftada en azından 4 puan bizim için çok büyük avantaj olacaktı ama sonuçta ligin başındayız. Ufak tefek çalkantılarımız tabii olacak çok transfer geldi, uyum süreci, sezonun başı bunlar hepsi birlikte. Umarım sizin de gördüğünüz gibi Antalyaspor maçında bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Bizim de hedefimiz Antalyaspor deplasmanında 4. hafta itibari ile ilk galibiyeti almak" ifadelerini kullandı" dedi.

PARTNERKulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...Kulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...
İbrahim Üzülmez: İlk galibiyeti almak istiyoruzİbrahim Üzülmez: İlk galibiyeti almak istiyoruz
Çaykur Rizespor'da yeni hedef Mustafa PektemekÇaykur Rizespor'da yeni hedef Mustafa Pektemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmet uslu Antalyaspor Çaykur Rizespor

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Harun Tekin 2 milyon Euro'ya Fenerbahçe'de

Harun Tekin 2 milyon Euro'ya Fenerbahçe'de

Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı kiralamak için için 3 takım devrede

Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı kiralamak için için 3 takım devrede

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Uslu: Hedefimiz Antalyaspor deplasmanından ilk galibiyeti almak

Mehmet Uslu: Hedefimiz Antalyaspor deplasmanından ilk galibiyeti almak

İbrahim Üzülmez: İlk galibiyeti almak istiyoruz

İbrahim Üzülmez: İlk galibiyeti almak istiyoruz

Çaykur Rizespor'da yeni hedef Mustafa Pektemek

Çaykur Rizespor'da yeni hedef Mustafa Pektemek

İbrahim Üzülmez: Oynadığımız futbol takdir topluyor

İbrahim Üzülmez: Oynadığımız futbol takdir topluyor

Musa Çağıran: İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık

Musa Çağıran: İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık

Çaykur Rizespor Samuel Eto'o ve Tolga Ciğerci'yle ilgilenmediklerini açıkladı!

Çaykur Rizespor Samuel Eto'o ve Tolga Ciğerci'yle ilgilenmediklerini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.