Mehmet Yalçınkaya ve kızından ortak proje! Mehmet Şef paylaştı beğeni yağdı

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyayı aktif kullanıyor. MasterChef'in Mehmet Şef'i son olarak kızı Sude Yalçınkaya ile birlikte bir pozunu paylaşınca olay oldu.

Sıklıkla çocukları merak edilen Mehmet Şef'in kızı da babası gibi sosyal medyada oldukça aktif.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle dudak dudağa poz veren Sude şimdi de babasıyla yeni proje için kolları sıvadı.

Mehmet Şef kızıyla bir pozunu paylaşarak fotoğrafa "Aşkımla, şahane bir projede, güzel bir Pazar günü çekimlerden" notunu düştü. Mehmet Şef'in paylaşımına beğeni yağdı.



