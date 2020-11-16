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  4. Mehmet Yalçınkaya ve kızından ortak proje! Mehmet Şef paylaştı beğeni yağdı

Mehmet Yalçınkaya ve kızından ortak proje! Mehmet Şef paylaştı beğeni yağdı

16.11.2020 11:47 | Son Güncelleme:
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Mehmet Yalçınkaya ve kızından ortak proje! Mehmet Şef paylaştı beğeni yağdı

MasterChef Türkiye yarışmasında dikkat çeken jürilerden olan Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada beğeni topluyor. Youtube'da yaptığı yayınlarla dikkat çeken Mehmet Şef'in kızı şimdi de babasıyla bir proje yapıyor.

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyayı aktif kullanıyor. MasterChef'in Mehmet Şef'i son olarak kızı Sude Yalçınkaya ile birlikte bir pozunu paylaşınca olay oldu.

Sıklıkla çocukları merak edilen Mehmet Şef'in kızı da babası gibi sosyal medyada oldukça aktif.

Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımı olay yarattı!Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımı olay yarattı!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle dudak dudağa poz veren Sude şimdi de babasıyla yeni proje için kolları sıvadı.

Ekran Alıntısı

Mehmet Şef kızıyla bir pozunu paylaşarak fotoğrafa "Aşkımla, şahane bir projede, güzel bir Pazar günü çekimlerden" notunu düştü. Mehmet Şef'in paylaşımına beğeni yağdı.


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