Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nereli? Aşk Mantık İntikam dizisi karakterlerinden Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında?

Daha önce Ramo, Ben de Özledim, Çukur, Halka ve İçerde gibi dizilerde rol alan Mehmet Yılmaz Ak, yaz döneminde yayınlanacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alacak. Başarılı oyuncunun biyografisi merak ediliyor. Peki Aşk Mantık İntikam dizisindeki Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nereli?

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı olan Mehmet Yılmaz Ak; 177 cm boyunda ve 75 kg olup, 8 Şubat 1986 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Mehmet Yılmaz Ak, birçok özel tiyatro da görev yapmıştır. Beşinci Basamak adlı oyunu 2008 yılında yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülü kazanmıştır. Ben de Özledim dizisi ile televizyon dünyasına adım atan oyuncu daha sonra Kırık Kalpler Bankası ve Nekro sinema filmlerinde rol almıştır. Mehmet Yılmaz Ak, 2016 senesinde Show Tv ekranlarında yayımlanan; başrolü Çetin Tekindor, Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı İçerde dizisinin kadrosunda yer almış ve bu dizide Yaşar karakterini canlandırmıştı. 2018 yılında Dudullu Postası ve Çukur dizilerinde oynamıştır. 2019’da rol aldığı Hakan: Muhafiz dizisinde Tekin, Peri adlı sinema filminde Kemal karakterini canlandırmıştır. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.