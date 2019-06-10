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Mehmet Zeki Çelik'ten Yusuf Yazıcı bombası! Sosyal medyadan paylaştı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.06.2019 08:29 | Son Güncelleme

A Milli Takımımız'ın sağ bekinde başarıyla görev yapan Mehmet Zeki Çelik, İzlanda yolculuğu sırasında Yusuf Yazıcı'yla birlikte paylaşım yaptı.

Mehmet Zeki Çelik'ten Yusuf Yazıcı bombası! Sosyal medyadan paylaştı

Fransa maçındaki performansıyla göz dolduran, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik, İzlanda yolculuğu sırasında Yusuf Yazıcı'yla birlikte paylaşım yaptı.

Zeki Çelik'in "Neden olmasın" paylaşımına, Yusuf Yazıcı da "İnşallah kardeşim" diyerek cevap verdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eee ne demek isatemişler onuda açıklayın bari.
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