Mehmet Zeki Çelik'ten Yusuf Yazıcı bombası! Sosyal medyadan paylaştı

Fransa maçındaki performansıyla göz dolduran, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik, İzlanda yolculuğu sırasında Yusuf Yazıcı'yla birlikte paylaşım yaptı.
Zeki Çelik'in "Neden olmasın" paylaşımına, Yusuf Yazıcı da "İnşallah kardeşim" diyerek cevap verdi.
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