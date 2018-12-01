TREND

Mehmetçiğe eşlik eden köpek

Burak Erdemir Burak Erdemir
İLGİNÇ HABERLER  | 01.12.2018 10:50 | Son Güncelleme

Mehmetçiğe eşlik eden köpek fenomen oldu.

Tuzla Piyade Okulu'nda kaydedildiği belirtilerek paylaşılan görüntülerde, bir köpeğin askerlerin sloganlarına eşlik ettiği görülüyor. 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' diyen askerler ve onlara eşlik eden köpeğin o anları sosyal medyada ilgi gördü.

PARTNERİç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!
Arkadaşına gülerken başına geldiArkadaşına gülerken başına geldi
Mısır yemenin çok ilginç yöntemiMısır yemenin çok ilginç yöntemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmetçik yürüyüş köpek

En Çok Okunan Trend Haberler

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Her şey sağlık için! Testisler fora

Her şey sağlık için! Testisler fora

Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu: Yanet Garcia

Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu: Yanet Garcia

Arjantinli balıkçı, boğulmak üzere olan kızları oltayla 'yakaladı'

Arjantinli balıkçı, boğulmak üzere olan kızları oltayla 'yakaladı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşına gülerken başına geldi

Arkadaşına gülerken başına geldi

Mısırı hiç böyle yemediniz!

Mısır yemenin çok ilginç yöntemi

Kediden korkan kadının ölü taklidi yaptığı anlar

Korkudan ölü taklidi yaptı

Trafikte kendisiyle tartışan bisikletli şahsın bisikletini böyle ezdi

Şoför yaptığı hareketle şaşkına çevirdi

Vinçle taşınan dev saat işçilerin üzerine düştü

Dev saat işçilerin üzerine böyle düştü

Kendi kendine yürüyen merdiven merak konusu oldu

Kendi kendine yürüyen merdiven!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.