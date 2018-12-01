Mehmetçiğe eşlik eden köpek

Tuzla Piyade Okulu'nda kaydedildi\u011fi belirtilerek payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, bir k\u00f6pe\u011fin askerlerin sloganlar\u0131na e\u015flik etti\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. '\u015eehitler \u00d6lmez Vatan B\u00f6l\u00fcnmez' diyen askerler ve onlara e\u015flik eden k\u00f6pe\u011fin o anlar\u0131 sosyal medyada ilgi g\u00f6rd\u00fc.PARTNER\u0130\u00e7 \u00e7ama\u015f\u0131r giymeyen \u00fcnl\u00fc oyuncu frikik \u00fcst\u00fcne frikik verdi!Arkada\u015f\u0131na g\u00fclerken ba\u015f\u0131na geldiM\u0131s\u0131r yemenin \u00e7ok ilgin\u00e7 y\u00f6ntemi
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