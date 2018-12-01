Mehmetçiğe eşlik eden köpek

Tuzla Piyade Okulu'nda kaydedildiği belirtilerek paylaşılan görüntülerde, bir köpeğin askerlerin sloganlarına eşlik ettiği görülüyor. 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' diyen askerler ve onlara eşlik eden köpeğin o anları sosyal medyada ilgi gördü.

