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Mehtap Ar'a cenaze yapılmayacak

12.04.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüp, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Mehtap Ar'a, cenaze töreni düzenlenmeyecek.

Mehtap Ar'a cenaze yapılmayacak

Geçtiğimiz gün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden sanatçı Mehtap Ar'ın ablası Müjde Ar, oğlu Söz ve Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş açıklama geçti.

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PANDEMİ KISITLAMASI NEDENİYLE...

Aile yazılı açıklamasında, "Bizlere ulaşan ve ulaşamayan, acımızı paylaşan tüm dost ve arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinin kısıtlamalarında dolayı Mehtap'ımız için tüm sevenlerine açık bir cenaze töreni düzenleyemiyoruz. Anlayışınıza teşekkür ediyoruz. Hayat normale döndüğünde, Mehtap Ar'ı anma gecesi düzenleyerek, dostlarımızla ve onu sevenlerle bir araya gelmeyi planlıyoruz" dedi.

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