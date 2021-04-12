Mehtap Ar'a cenaze yapılmayacak

Geçtiğimiz gün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden sanatçı Mehtap Ar'ın ablası Müjde Ar, oğlu Söz ve Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş açıklama geçti.

PANDEMİ KISITLAMASI NEDENİYLE...

Aile yazılı açıklamasında, "Bizlere ulaşan ve ulaşamayan, acımızı paylaşan tüm dost ve arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinin kısıtlamalarında dolayı Mehtap'ımız için tüm sevenlerine açık bir cenaze töreni düzenleyemiyoruz. Anlayışınıza teşekkür ediyoruz. Hayat normale döndüğünde, Mehtap Ar'ı anma gecesi düzenleyerek, dostlarımızla ve onu sevenlerle bir araya gelmeyi planlıyoruz" dedi.

