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  4. Meis Adası'nda parmağı kopan Yunan çocuk Antalya'da ameliyat edildi

Meis Adası'nda parmağı kopan Yunan çocuk Antalya'da ameliyat edildi

25.04.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meis Adası'nda 4 yaşındaki çocuğun kapıya sıkışarak kopan parmağı, Antalya'da gerçekleştirilen ameliyatla yerine dikildi.

Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki adada ailesiyle ikamet eden 4 yaşındaki Stamatis Basilis Doulos'un kapıya sıkışan sol elinin serçe parmağı koptu.

Parmağın yerine dikilebilmesi için zamanla yarışan Doulos ailesi, çocuğun donanımlı bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiği için Rodos Hastanesi ile temasa geçti. Ancak hastanın nakli için ulaşım imkanı sağlanamayınca, Kaş Kaymakamlığından yardım istendi.

Kaymakamlığın onay vermesi üzerine tekneyle ilçeye getirilen çocuk, ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Stamatis, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Manavgat'taki özel bir hastanede ameliyata alınarak kopan parmağı dikildi.

Baba Hristos Doulos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaya döndüklerini ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Doulos, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kaş Limanı'nda bizi yarım saatten fazla bekleyen ve kahramanımızın transferini gerçekleştiren Türkiye'nin Liman Başkanlığına, gümrüklerine, polisine teşekkür ediyorum. Gelişimizden ayrılışımıza kadar orada bulunduğumuz o zor saatlerde bize verdikleri tüm organizasyon ve psikolojik destek için Türkiye'deki tüm kardeşlerime ve dostlarıma teşekkür ederim. Özellikle ilk saniyeden son dakikaya kadar yanımda olan Hurigül Bakırcı Magiafis'in ailesine ve abisi Emre'ye canı gönülden teşekkür ederim."

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