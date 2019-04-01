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Meizu 16s bu sefer de performans testinde ortaya çıktı!

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TEKNOLOJİ  | 01.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

Meizu’nun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeli şimdi de performans testinde ortaya çıktı.

Meizu 16s bu sefer de performans testinde ortaya çıktı!

Hatırlanacağı üzere Meizu 16s’in ilk canlı fotoğrafları kısa süre önce sızdırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde 3C’den ilk sertifikasını alan telefon şimdi de GeekBench performans testinde ortaya çıktı.
Meizu’nun yeni amiral gemisi modeli Geekbench testinde, tek çekirdekte 3778, çok çekirdekte ise 10493 puan almayı başardı. Peki bu puanlar ne anlama geliyor.

Hali hazırda tek çekirdek tarafında Geekbench’in zirvesinde Xiaomi Mi 9 bulunuyor. Mi 9’un bu testten aldığı puan 11181. Meizu 16s ise aldığı 10493 puan ile Mi 9’un hemen ardından 2. sıraya yerleşmiş durumda. Böylece Çinli üreticinin yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 ve P30 Pro gibi modelleri geride bırakmış oldu.

Çok çekirdek testine baktığımızda ise zirvede 4543 puanla S10 modelinin yer aldığını görüyoruz. Meizu 16S aldığı 3778 puanla çok çekirdek testinde de 2. sırada yer alıyor. Meizu’nun yeni amiral gemisi modeli çok çekirdek performansıyla Mi 9 ve P30 Pro gibi isimleri sollamış durumda.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Testte ortaya çıkan 16s modeli Snapdragon 855 yonga setinden güç alıyor. Ayrıca telefonun RAM kapasitesi de 6GB.

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Anahtar Kelimeler:
Meizu Meizu 16s Teknoloji

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