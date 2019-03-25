Meizu 16s uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Çin’in global pazardaki önemli isimlerinden biri olan Meizu’nun ismini son dönemde daha çok duymaya başladık. Çinli üretici aynı Xiaomi gibi uygun fiyatlı modelleriyle Avrupa pazarındaki kullanıcı kitlesini arttırmayı hedefliyor.

Kısa süre öncesine kadar ağırlıklı olarak MediaTek yonga setleri ile yoluna devam eden Meizu, son dönemde Qualcomm’u tercihlemeye başladı. Bu karar, Çinli üreticinin müşteri kitlesini de önemli oranda arttırmış görünüyor.

Meizu önümüzdeki günlerde uygun fiyatlı yeni amiral gemisi modeli ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, Meizu 16s yaklaşık olarak 500 dolarlık bir etiket fiyatına sahip olacak.

Gücünü hali hazırda satışta olan pek çok amiral gemisi modeli gibi Snapdragon 855 yonga setinden alacak olan model sistemini 8GB RAM ile destekleyecek. Ön tarafında Full HD+ çözünürlükte 6.2 inçlik AMOLED ekranla gelecek olan Meizu 16s, hayli başarılı bir ekran gövde oranıyla da dikkat çekiyor.

Bu başarılı tasarım çizgisine geçtiğimiz gün sızdırılan son fotoğraftan göz atabilirsiniz.