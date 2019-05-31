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Meizu 16Xs özellikleri ile bizlere neler sunuyor?

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TEKNOLOJİ  | 31.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Çinli üreticiler orta segmenti adeta ateşe tutuyor. Redmi’den sonra bugün de Meizu firması uzun zamandır beklenen orta segmentte yer alacak olan telefonunu tanıttı. Meizu 16Xs olarak isimlendirilen bu model sunduğu özellikler ile orta segmentteki yarışa yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor.

Meizu 16Xs özellikleri ile bizlere neler sunuyor?

6.2 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran ile gelen telefon 103 NTSC renk gamı sunuyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile sadece 0.2 saniyede tuş kilidi açabilen telefon donanım bölümünde tercihini Qualcomm’dan yana kullanıyor.

Telefonda 2.0 GHz hızında çalışan Qualcomm’un orta sınıf işlemcisi Snapdragon 675 yonga seti yer alıyor. 6 GB RAM opsiyonu ile gelen telefonun 64 GB ve 128 GB dahili depolama birimi seçenekleri yer alıyor.

Jade White, Black Pantone, Coral Orange ve Atlantis Blue olarak dört farklı renk seçeneği ile gelen telefon kamera konusunda oldukça iddialı. Telefonda 48 Megapiksel f/1.7 + 5 Megapiksel f/1.9 + 118 derecelik üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön bölümde ise 16 Megapiksellik kamera bulunuyor. 18W hızlı şarj desteği ile gelen telefonda 4.000 mAh batarya yer alıyor.
Telefonun 64 GB’lık sürümü 245 dolar 128 GB’lık sürümü ise 290 dolar fiyat etiketine sahip. Henüz Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmeyen telefon bakalım rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyecek?

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Anahtar Kelimeler:
Meizu 16Xs Meizu 16Xs özellikleri

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