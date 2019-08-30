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Meizu yeni amiral gemisi Meizu 16s gün yüzüne çıktı

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TEKNOLOJİ  | 30.08.2019 08:50 | Son Güncelleme

Çinli telefon üretici Meizu bugün merakla beklenen amiral gemisi modeli 16s’i tanıttı. Gücünü Qualcomm’un en yeni yonga setinden alan telefon, kamera konusunda da oldukça iddialı. Fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken telefon bakalım Android tutkunlarına neler sunuyor?

Meizu yeni amiral gemisi Meizu 16s gün yüzüne çıktı

Telefonda 6.2 inç büyüklüğünde 1080 x 2232 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran yer alıyor. 430 nit parlaklık ve yüzde 96,2 DCI-P3 renk gamını destekleyen bu ekran 18,6:9 orana sahip. Gücünü 1 x Kryo 485 2,96 GHz + 3 x Kryo 485 2,42 GHz + 4 x Kryo 385 1,8 GHz toplamda sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 Plus‘tan alan telefon 6 GB RAM ve 8 GB RAM seçenekleri ile geliyor.

Adreno 640 grafik birimine sahip olan telefonun 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleri yer alıyor. Çift SIM desteğine sahip olan bu model kutusundan Android 9.0 Pie tabanlı Flyme OS 8 ile çıkıyor. Gelelim telefonun kamerasına.

Telefonda 48 Megapiksel f/1.7 + 20 Megapiksel telefoto + 16 Megapiksel ultra geniş açılı üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 20 Megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelen telefonda; Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz) 4×4 MIMO, Bluetooth 5 ve USB-C bağlantıları yer alıyor. 420 dolardan başlayan fiyatlar ile Çin’de satışa sunulacak olan telefon bakalım ülkemize gelecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Meizu Meizu 16s

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