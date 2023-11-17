Mekân nasıl yazılır? Mekân mı mekan mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Arapça ve Farsça kökenli olan pek çok sözcüğün dilimize ödünçlendiği bilinir. Bu sözcüklerden biri olan mekân da doğru yazılışı hakkında sıklıkla araştırma yapılan ifadelerdendir. Bulunulan yer ve iş yeri, gazino, buluşma yeri vb. belli bir işe ayrılmış olan yer gibi anlamları olan mekân kelimesi günlük yaşamda pek çok farklı bağlamda kullanılır. Dolayısıyla bu sözcüğün doğru yazılışı açıklanırken düzeltme işaretine ilişkin olan bilgiler aktarılmalıdır.

Mekân nasıl yazılır?

Türkçede Arapça ve Farsçadan ödünçlenmiş olan pek çok sözcüğün yer aldığı bilinir. Bu sözcüklerin bir kısmındaki /g/ ve /k/ ünsüzlerinden sonra gelen /a/ ve /u/ ünlülerine ise düzeltme işaretinin konulduğu görülür. Dolayısıyla "Mekân mı mekan mı?" sorusuna yanıt arayanlara bilgi aktarılırken düzeltme işaretine yönelik bu kural dikkate alınmalıdır. Mekân sözcüğünün /k/ ünsüzünden sonra gelen a ünlüsünü içerdiği söylenebilir. Bu nedenle TDK tarafından da belirtilen doğru mekân yazımı ile bu sözcüğün yanlış kullanımı aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

Mekân (Doğru yazılışı)

Mekan (Hatalı kullanımı)

Mekân TDK’ye göre doğru olan yazılışı nasıldır?

Arapça kökenli mekân sözcüğü TDK güncel sözlüğünde 4 ayrı şekilde tanımlanır. Bu tanımlar sırasıyla bulunulan yer; iş yeri, gazino, buluşma yeri vb. belli bir işe ayrılmış olan yer; ev; uzay şeklinde belirtilebilir. Mekân doğru yazılışı ise mutlaka bu sözcüğün 3. sesi olan /k/ ünsüzünden sonra gelen /a/ ünlüsüne düzeltme işareti konulacak şekildedir.

Nitekim bu kural TDK Yazım Kuralları Kılavuzu’nun düzeltme işareti ile ilgili olan kategorisinde belirtilir. Buna ek olarak mekân sözcüğünün Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğünde de bu şekilde yazılı olduğu görülebilir. Doğru yazılışı üzerine bilgi aktarılan mekân kelimesinin yer aldığı cümle örnekleri ise aşağıdaki gibidir: