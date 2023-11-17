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Maraş dondurması nasıl yazılır? Maraş dondurması ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

15.11.2023 21:19 | Son Güncelleme:
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Maraş kelimesi Kahramanmaraş şehrinin adının kısaltılmış halidir. Yani bu sözcük bir özel isim olarak ele alınır. Dondurma ise dünya üzerinde pek çok ülkede farklı çeşitleriyle üretilen bir tatlı türüdür. Bu bağlamda Maraş dondurması sözcük öbeğinin ilgili ile özgü olan bir dondurma çeşidini temsil ettiği söylenebilir. TDK güncel sözlüğü kapsamındaki açıklamalar ise Maraş dondurması sözcük öbeğinin doğru yazılışının nasıl olduğunun belirtilmesini sağlar.

İsim sözcükleri belli başlı durumlarda kendinden önce gelen sözcükle nitelenebilir. Bu kapsamda yer alan Maraş dondurması da şehre özgü olan bir dondurma çeşidini temsil eder. Ancak pek çok kişi bu sözcük öbeğindeki Maraş kelimesinin baş harfinin büyük mü küçük mü yazılması gerektiğini sorgular. Bununla birlikte Maraş dondurması yazılırken bu iki sözcük arasında boşluk bırakılıp bırakılmadığı da merak edilir. Bu nedenle TDK güncel çevrim içi sözlüğü kapsamındaki bilgiler temel alınarak Maraş dondurması doğru yazılışı hakkında açıklama yapılmalıdır.

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Maraş dondurması nasıl yazılır?

Maraş sözcüğü Kahramanmaraş ilinin yaygın olarak bilinen diğer adıdır. Yani Kahramanmaraş ilinin kısaltılmış adı olan Maraş bir özel isimdir. Bu da Maraş kelimesinin TDK'ye göre baş harfi büyük olacak şekilde yazılması gerektiğini gösterir. Söz edilen ile özgü olan yoğun kıvamlı ve sert yapılı dondurmaya ise Maraş dondurması adı verilir.

Maraş dondurması sözcük öbeğindeki ilk kelimenin ikinci sözcüğü nitelediği belirtilebilir. Dondurma normalde bir yiyecek adı iken başına Maraş sözcüğü getirildiği zaman özel bir tarifi temsil eder. Bu bilgiler doğrultusunda doğru ve yanlış olan Maraş dondurması yazımı şu şekilde sıralanmalıdır:

  • Maraş dondurması (Doğru kullanımı)
  • maraş dondurması (Yanlış kullanımı)
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Maraş dondurması ayrı mı yazılır?

Belli bir yöreye, ülkeye, şehre veya ilçeye özgü olan ürünler ya da yiyecekler belirtilirken bu yerlerin adı kullanılabilir. Bu açıklamaya örnek olan Maraş dondurması sözcük öbeği de şehre özgü bir tatlı tarifini temsil eder. Dolayısıyla "Maraş dondurması" ifadesindeki ilk kelime özel ad olduğundan ötürü cümle içerisinde de baş harfi büyük olacak şekilde yazılır.

Buna ek olarak pek çok kişi için "Maraş dondurması bitişik mi yazılır?" sorusuna yanıt almak önem arz eder. Bu bağlamda Maraş kelimesinin dondurma sözcüğünü nitelediği ve ilgili sözcük öbeğindeki ikinci kelimesinin tamlanan eki aldığı söylenmelidir. Yani Maraş dondurması sözcük öbeği mutlaka ayrı olarak yazılmalıdır. Nitekim Maraş dondurması TDK güncel sözlüğü üzerinde de ayrı olarak yazılacak şekilde gösterilir.

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