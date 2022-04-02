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Mekanik 2 Suikast filminin konusu nedir? Mekanik 2 Suikast filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

02.04.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mekanik 2 Suikast filminin konusu nedir? sorusunun yanıtı filmin televizyon yayın akışında yer almasının ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar film ile ilgili internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Mekanik 2 Suikast filminin konusu nedir? Mekanik 2 Suikast filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? İşte filme ilişkin ayrıntılar...

Mekanik 2 Suikast filminin konusu nedir? Mekanik 2 Suikast filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

Mekanik 2 Suikast filminin konusu nedir? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Philip Shelby, Tony Mosher'ın senaryosunu yazdığı, Dennis Gansel'in yönetmenliğini üslendiği 2016 yapımı film merak konusu oldu. Bu kapsamda Mekanik 2 Suikast filminin konusu nedir? Mekanik 2 Suikast filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

MEKANİK 2 SUİKAST FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mekanik 2 Suikast filminin konusu şu şekildedir:

Önceki filmde Steve tarafından öldürülmekten kurtulan Arthur Bishop, tetikçiliği bırakmıştır ve Rio de Janeiro'da Otto Santos adı altında yaşamaktadır. Burada Renee Tran adlı bir kurye onunla konuşarak patronunun gerçek kimliğini bildiğini söyler ve patronunun öldürmesini istediği üç kişiyi kaza süsü vererek öldürmesini istediğini, aksi takdirde resmi makamlara ölmediğini açıklayacağını aktarır. Bishop kuryeyi ve adamlarını atlatır. Kuryenin Riah Crain için çalıştığını öğrenir ve arkadaşı Mei'nin yanına, Tayland'a kaçar. Burada bir adada kalmaya başlamıştır.

Bir süre sonra Gina Thornton adında yaralı bir kadın, yakınlarda demirlemiş bir tekneye dönmeden önce ilk yardım için Mei'ye yaklaşır. Mei aynı akşam, Gina'nın teknede bir adam tarafından dövüldüğünü görür ve Bishop'tan kadına yardım etmesini ister. Birlikte Gina'yı kurtarırlar, ancak arbedede adamın kafası bir direğe çarpar ve ölür. Bishop, başarısız bir şekilde adamın kimliğine dair kanıt arar ve ardından tekneyi ateşe verir. Mei, Gina'nın yaraları ile ilgilenirken, Bishop, Ginan'nın da Crain ile bağlantılı olduğunu bulur ve Crain'in Bishop'un Gina ile romantik ilişkiye başlayacağını tahmin ettiği sonucuna varır: Crain, Bishop'un suikast işlerini üstlenmesi için Gina'yı kaçırımıştır. Gina, teorisiyle suçlandığında, Crain'in Kamboçya'daki çocuk sığınma evini, katılmadığı takdirde işletmesini tehdit ettiğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Bishop, Thornton'u daha iyi tanır ve birbirlerine aşık olurlar. Beklendiği gibi, Crain'in paralı askerleri gelir ve onları kaçırır.

MEKANİK 2 SUİKAST OYUNCULARI KİMLERDİR?

Jason Statham - Arthur Bishop
Jessica Alba - Gina Thornton
Tommy Lee Jones - Max Adams
Michelle Yeoh - Mei
Sam Hazeldine - Riah Crain
John Cenatiempo - Jeremy Cocs
Toby Eddington - Adrian Cook
Femi Elufowoju Jr. - Marlon Krill
Francis Tonkala Tamouya - Nuujib "The Slender Psycho"
Rhatha Phongam - Renee Tran, Crain'in Kuryesi
Anteo Quintavalle - Frank, Crain'in adamı
Aaron Brumfield - Adams' Güvenlik başkanı
Vithaya Pansringarm - Hapishane müdürü
Soji Ikai - Sıska mahkum
Natalie Burn - BBC Muhabiri
Raicho Vasilev - Fletcher, Crain'in koruması
Dylan Farrell - Genç Arthur Bishop

MEKANİK 2 SUİKAST NEREDE ÇEKİLDİ?

Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilen film, The Mechanic'in devamı niteliğindedir.

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