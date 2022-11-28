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Mekanik 2: Suikast konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda yayınlanacak Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları ve konusu

28.11.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mekanik 2: Suikast filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Jason Statham ve Jessica Alba gibi isimlerin yer aldığı film, aksiyon sahneleriyle ön plana çıkıyor. Peki, Mekanik 2: Suikast filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte merak edilen filmin konusu ve oyuncuları...

Mekanik 2: Suikast konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda yayınlanacak Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları ve konusu

Mekanik 2: Suikast filminin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. 2016’da vizyona giren film bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Arthur Bishop isimli suikastçinin kız arkadaşını kurtarmak için girdiği mücadeleyi anlatan film, bu akşam saat 20:00’de ekranlarda yer alacak. Mekanik 2: Suikast filminin başrollerinde ise Jason Statham ve Jessica Alba gibi ünlü yıldızlar yer alıyor.

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mekanik 2: Suikast filminde Arthur Bishop (Jason Statham) kız arkadaşının kaçırılmasından sonra emekli olduğu suikastçilik mesleğine geri dönmek zorunda kalıyor. 2016’da vizyona giren film, aksiyon sahneleri ile seyirciyi heyecanlandırmayı başarıyor. Dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek zorunda kalan Arthur’un hikayesi bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak.

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MEKANİK 2: SUİKAST OYUNCULARI KİMLER?

Mekanik 2: Suikast filminin oyuncuları izleyenler tarafından merak ediliyor. Sevilen filmin oyuncu kadrosunda Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones ve Michelle Yeoh yer alıyor. Dennis Gansel tarafından yönetilen Mekanik 2: Suikast bu akşam saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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Kanal D Jessica Alba Jason Statham

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