Mekanik 2: Suikast konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda yayınlanacak Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları ve konusu

Mekanik 2: Suikast filminin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. 2016’da vizyona giren film bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Arthur Bishop isimli suikastçinin kız arkadaşını kurtarmak için girdiği mücadeleyi anlatan film, bu akşam saat 20:00’de ekranlarda yer alacak. Mekanik 2: Suikast filminin başrollerinde ise Jason Statham ve Jessica Alba gibi ünlü yıldızlar yer alıyor.

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mekanik 2: Suikast filminde Arthur Bishop (Jason Statham) kız arkadaşının kaçırılmasından sonra emekli olduğu suikastçilik mesleğine geri dönmek zorunda kalıyor. 2016’da vizyona giren film, aksiyon sahneleri ile seyirciyi heyecanlandırmayı başarıyor. Dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek zorunda kalan Arthur’un hikayesi bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak.

MEKANİK 2: SUİKAST OYUNCULARI KİMLER?

Mekanik 2: Suikast filminin oyuncuları izleyenler tarafından merak ediliyor. Sevilen filmin oyuncu kadrosunda Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones ve Michelle Yeoh yer alıyor. Dennis Gansel tarafından yönetilen Mekanik 2: Suikast bu akşam saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.



