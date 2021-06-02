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Meksika Mesut Özil’i konuşuyor

02.06.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı oyuncusu Mesut Özil'in Meksika'nın Nexaca takımı hissedarı olması ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Meksika Mesut Özil’i konuşuyor

Fenerbahçeli futbolcunun bugün Twitter’dan yaptığı paylaşımla Meksika ekiplerinden Clup Necaxa’nın hissedarı olduğunu açıklaması ülke basınında sevinçle karşılandı.

Birçok gazete ve televizyon kanalında yer bulan haberde ünlü futbolcu için “Yıldız” ve “Dünya Şampiyonu” olarak bahsedildi. Bazı gazetelerin Mesut hakkındaki yorumları şöyle:

ESPN: 2014 yılında Almanya ile dünya şampiyonu olan Mesut Özil Necaxa ile ortaklığını sosyal
medyadan duyurdu.

Futbol En Formula: Mesut Özil Necaxa ile olan ortaklığıyla gurur duyuyor.

Record: Mesut Özil insanları Şimşeklere (Necaxa) üye olmaya davet etti.

Juan Futbol: Mesut Özil Necaxa’nın yeni hissedarı olmanın heyecanını yaşıyor.

Necaxa Kulübü ise resmi Twitter hesabından Mesut Özil’in tweetini paylaşarak “Necaxa ailesine
hoş geldin @MesutOzil1088” mesajını yayınladı.

Şimşekler olarak adlandırılan Club Necaxa, Meksika’nın en üst ligi olan Liga MX’te yer alıyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Meksika
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